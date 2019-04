Desde siempre, la despensa Llavar

07/04/2019 - Desandar las calles del Autonomía, es una experiencia muy diferente a la que se podría vivir en cualquier otro barrio de la ciudad. Su particular configuración la convierte en un verdadero laberinto para el neófito. Aún así, tiene lugares característicos que una vez que se los conoce no se borran más de la memoria ni del GPS. Es el caso de la Despensa Llavar, un ícono local.



Adentro, en desigual lucha, un carnicero que despostaba una pierna vacuna colgada de la ganchera, comenta sobre el negocio: “Esto lo inició mi mamá junto a mi papá, Cacho Llavar, en el año 1978. Vinimos de Clodomira (departamento Banda). Fuimos de los primeros que llegamos a la Ciudad Satélite, como le decían al barrio Autonomía. Mi papá falleció en el año 83, y siguió mi mami, hasta que no pudo más y nos entregó el negocio a nosotros en el 90, y como se ve seguimos aquí hasta el día de hoy”. De inmediato, Carlos invita a salir, no por descortesía, sino porque en la vereda está sentada su mamá: “Ella les puede contar mejor”.



En efecto, con el rostro de mujer, madre y trabajadora que ha superado casi todas las etapas de la vida, la pionera relató: “Me llamo Patricia Galeano de Llavar. Primero hemos puesto una despensita, con carnicería, verdulería, pero dudando de que ande el negocio. Como nos iba tan bien, levantamos el local. Además, vendimos las cosas que teníamos en el campo, un tractor, camioncito, grupo electrógeno. Así se formó el súper”.



Los tiempos cambian Haciendo una comparación sobre cómo transcurrieron los años desde entonces hasta ahora, Patricia recordó: “Cuando recién vinimos era un barrio re tranquilo, vivíamos con la puerta abierta. Ahora tenemos que estar bajo llave, porque hay muchos robos”, una realidad que afecta a gran parte de la sociedad, no sólo santiagueña sino de todo el país. “Nosotros estamos (en la vereda) hasta que cierran el negocio. Cuando él cierra, nosotros ya cerramos aquí y el ciber”, agrega, describiendo la dolorosa práctica de encerrarse para sentirse más seguros.