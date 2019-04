El césped de los primeros sueños

07/04/2019 - Así como el Autonomía puede considerarse un faro cultural por el empuje que le imprime su biblioteca, un fuerte polo evangelizador por la misión de su parroquia y un gran centro educativo por la cantidad de escuelas que alberga, en materia de deportes no es menor la impronta que ha construido a lo largo de los años. Como el hecho de tener la primera cancha de hockey de Santiago del Estero.



En un gran terreno al frente del barrio, sobre la calle Juan Francisco Borges, un grupo de padres, entre los que se encontraban Antonio Galván y Domingo Comeña, además de don Miguel Ángel Díaz (fallecido) decidió un día limpiar un sector y armar una canchita para jugar al fútbol con sus hijos. Así nacía el Club Estrella Roja, un club que se deleitó viendo los primeros goles de Omar “Chocota” Trejo, el jugador que, saliendo de sus filas, mayor trascendencia deportiva ha logrado en el fútbol profesional.



José Luis Covián, actual vicepresidente de la entidad y vecino del barrio desde 1978, forma parte de la vida del club desde hace más de 20 años. Del club destaca: “Los chicos no están en la calle, haciendo cosas que no tienen que hacer, drogándose, bebiendo. Es un lugar donde se los sostiene. El grupo de profesores que son cinco, tiene categorías desde los 5 años hasta los 13. Después se van del club, porque no tenemos medios para poder ingresar en la Liga Santiagueña de Fútbol. Son 150 chicos más o menos, aparte de las chicas de la escuelita de hockey”.



“Es gente en general humilde, pero tratan en lo posible de colaborar en lo mejor con el club”, describió Covián sobre sus socios e integrantes.