La voz de un cordobés en la canción de la novela “Campanas de la noche”

08/04/2019 - Lucho Arrieta atraviesa por uno de los mejores momentos en su carrera artística. “Si supieras”, canción escrita por el cantautor cordobés es parte de la nueva novela de Telefé “Campanas en la noche”, protagonizada por Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador. Un nuevo talento asoma en la música popular argentina.



Arrieta fue Revelación Jesús María 2018, ganador nuevo valor del Festival de Peñas de Villa María, Revelación y Consagración Festival de Colectividades, Alta Gracia 2017, Consagración Festival de la Avicultura 2016 y Consagración Festival del Artesano en Ojo de Agua 2017.



En agosto de 2015 fue invitado por el grupo Quilapayún a participar de las tres noches en el teatro Caupolican de Santiago de Chile, junto a Inti Illimani e Illapu.



En el 2015 editó su primer álbum llamado ‘Raíces’, que contó con diez canciones propias. Cantó la Misa Criolla de Ariel Ramírez en diciembre del 2016 en Córdoba.



Es docente, profesor de música y desempeña su cargo en un jardín de infantes del barrio Villa El Libertador.



En agosto de 2018 firmó contrato con el sello Sony Music Argentina. El artista se encuentra promocionando “Sudamericano”, segundo CD.



Folclore



“Sudamericano” cuenta con once canciones de las cuales diez son de Arrieta. Las letras tratan sobre el amor, reflexiones y atraviesan distintos géneros latinoamericanos.



“Yo comencé cantando folklore, después con el tiempo fui conociendo otros géneros, como el pop y el melódico, que son cosas que me gustan mucho. Me encuentro muy cómodo cantando eso”, aseguró.