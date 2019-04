Vicuña: “Lo que más me entristece de Argentina es el malhumor social’

08/04/2019 - El actor chileno Benjamín Vicuña fue uno de los invitados de la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand”. El protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza” compartió el programa junto con su pareja “China” Suárez, Diego Leuco, Peter Lanzani, Flor Peña y Mike Amigorena.



“Lo que más me entristece de Argentina hoy es que esa tristeza y malhumor social se están instalando en la calle. Porque cuando no llegás a fin de mes se transforma en un malestar importante. Y también hay escepticismo”, destacó Benjamín sobre la realidad socioeconómica del país. “Esto lo digo mirando desde afuera con todo el amor que siento por Argentina. Porque esta es mi casa y tengo mis hijos argentinos. Que teniendo el potencial humano y creativo, que estén con una sensación de no creer y falta de fe”, agregó el actor chileno.



“Yo sé que puede parecer un poco inocente mi comentario, pero hay que volver a creer. Hasta el último día hay que creer. La cantidad de gente que me dice ‘me quiero ir. Hay una fuga de talento’, cerró el protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza”, exitosa telenovela que se emite por El Trece.



En tanto, la “China” Suárez, esposa de Vicuña, se diferenció: “Benja, una cosa son las ganas de creer, pero si la realidad no te acompaña, no se puede”.



Por su parte, Mirtha Legrand opinó: “Si la economía no funciona, es muy difícil. Un 32% del país es pobre. Es terrible”.



En una de sus entrevistas, Vicuña había señalado que “la pobreza es alarmante” y opinó que este tema “tiene que ver con los derechos humanos, también con el sentido común. Es algo que me duele, que lo respiro, que lo vivo y lo veo. No estamos dentro de una burbuja y uno ve cómo se traslada ese dolor al malhumor, al enojo. En cómo ha bajado el consumo del entretenimiento, el teatro y el cine”.



“Soy optimista. Hay potencial humano. Soy embajador de Unicef en Chile desde hace diez años y en ese rol me ha tocado estar en lugares donde la pobreza es desgarradora. No es joda. Hay hambre y desnutrición”, lamentó.