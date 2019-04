“China” Suárez contó cómo se volvió vegetariana

08/04/2019 - Eugenia “China” Suárez fue una de las invitadas de “Almorzando con Mirtha Legrand” y en un momento la “Chiqui” le preguntó si era vegetariana. “Sí, hace seis años ya”, contestó la esposa de Benjamín Vicuña.



“¿Nunca más comiste carne?”, quiso saber la diva. “Nunca más, y eso que en mi casa se comía mucha carne. No fue una decisión, tuve que hacer una dieta muy proteica para hacer Abzurdah, la película que la tuvo como protagonista: carne, pollo, carne, pollo. Después dije voy a dejar una semana para desintoxicarme y no pude volver a comer nunca más. Tenía el sentimiento encontrado de que amaba a los animales mientras comía un churrasco”, explicó.



Y agregó que sustituye las carnes con “proteína vegetal, muchos frutos secos y legumbres”.



Luego, la protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza”, expresó que Magnolia, la hija que tiene con Benjamín Vicuña, “también es vegetariana. Como mi nieta Juanita y mi bisnieta Ámbar”, acotó Mirtha. “Yo creo que la mayoría de las generaciones que vienen no van a poder creer que comíamos tanta carne. No es fácil, hay que instruirse”, completó Suárez.