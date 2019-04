El Ciclo de Cine y Psicoanálisis iniciará su temporada 2019

Fotos El primer debate anual se basará en la historia de la película “Green book”, que será proyectada el 11.

08/04/2019 - El Ciclo de Cine y Psicoanálisis denominado “¿Qué ves cuando me ves?” perteneciente al CID (Centro de Investigación y Docencia) del Instituto Oscar Masotta de Santiago del Estero invita al público en general a la apertura del Ciclo 2019 en la cual se proyectará la película “Green book” (2018) que se llevará a cabo el jueves 11 de abril a las 19.30, en la Caja Complementaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que se encuentra en calle Viamonte Nº68, de la ciudad Capital.



El ciclo consiste en la proyección de la película y posteriormente el comentario a cargo de Gabriela Alluz, coordinadora del Grupo de Investigación de Cine y Psicoanálisis y en esta oportunidad se contará con la presencia de la directora del CID Santiago del Estero, Susana Amado, psicoanalista miembro de EOL, Buenos Aires.



El Ciclo 2019 tendrá como objetivo el abordaje de las diversas manifestaciones de la angustia en la actualidad.



Temática



El filme que obtuvo el Óscar a la mejor película, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Vigo Mortensen y Mahershala Ali; trata el tema de la discriminación a través de una pareja bastante dispareja, en cuanto a clase social, cultural y racial.



Basada en una historia real durante los años 60 en Estados Unidos, no se aleja de nuestra realidad actual, los fenómenos de segregación y discriminación crecen cada día de manera alarmante lo que parece indicar que el mundo no es un lugar para todos, sumiendo a los sujetos en la angustia, el desamparo, la soledad y la exclusión.



Para el psicoanálisis la angustia es un vacío que sólo puede ser bordeado con palabras. Aloja a cada sujeto en su singularidad y demuestra como el tratamiento por efecto de las palabras, posibilita un modo de gozar más vivible. A diferencia de las tendencias terapéuticas que intentan “desangustiar”, el psicoanálisis de orientación lacaniana propone un camino novedoso, el desafío de atravesar la angustia, para dar lugar al deseo singular del sujeto.