Fallo exige que no se demore la restitución de pensiones por discapacidad

08/04/2019 - La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Luis René Herrero y Victoria Pérez Tognola, ampliaron la medida cautelar en relación a la restitución de las pensiones por discapacidad anuladas o suspendidas durante 2016.



Lo hicieron para evitar que una apelación por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad llevara a que la sentencia no quedara firme, “eventualidad que podría extenderse hasta la decisión final de la Corte, lo cual podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.



En la causa “Asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (Redi) y otros c/Ministerio de Desarrollo Social s/amparos”, la Sala II declaró inconstitucional los artículos del decreto 432/97 que limitan el derecho a la pensión por discapacidad y de la Resolución 268/18 de la Anses que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días bajo pena de cortar el beneficio.



Al declarar inconstitucionales esas normas, “el Estado debe reintegrar las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja desde el año 2016, es decir se amplía un año con relación a la sentencia de septiembre de 2018 que obligaba a devolver pensiones desde 2017. El jefe de Gabinete de Ministros deberá fijar la partida necesaria del presupuesto para dar cumplimiento a la sentencia”, dicen en Redi. Se estima que en total hubo más de 50.000 suspensiones y bajas de esas pensiones.



La sentencia impugna que la persona discapacitada deba comunicarse telefónicamente al *130 para realizar el descargo so pena de suspenderse el pago del beneficio porque afecta la defensa en juicio y , además “no contempla los casos de discapacitados auditivos, invidentes o ambliopes (problemas de visión)”.