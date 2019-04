Para Durán Barba, Macri y Cristina “están codo a codo”

08/04/2019 - Jaime Durán Barba, el consultor estrella de Mauricio Macri, rechazó la idea de que la fórmula para que el Presidente busque la reelección sea completada con un vicepresidente de la Unión Cívica Radical.



“Velasco Ibarra fue elegido cinco veces presidente de Ecuador y derribado cuatro veces por el vicepresidente. Definía al vicepresidente como ‘un conspirador resuelto’. Por eso, no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del Presidente”, analizó en un reportaje publicado en el diario Perfil.



Resaltó que en México, “la cosa fue tan aguda que eliminaron el cargo de vicepresidente. Macri tendrá que escoger él a alguien que sea de su confianza para ese cargo”, agregó.



Días atrás, se dio a conocer que el Presidente evalúa llevar en la boleta a un vice del radicalismo para apaciguar los reclamos de la UCR a la situación económica.



Posibilidad



El asesor ecuatoriano además descartó que la UCR pueda romper Cambiemos e irse detrás de la eventual candidatura de Roberto Lavagna.



Analizó que algunos dirigentes radicales parecen de izquierda y otros de derecha y los comparó con los peronistas. “Esto que llaman movimientos integrados por personas con distintos...”, chicaneó.



Durán Barba volvió a destacar ‘los méritos’ de Cristina Kirchner y aseguró que con Macri “están codo a codo” en las encuestas presidenciales.



Y evaluó que una derrota en el kirchnerismo significará un “reacomodo de todo el escenario político”, ante la pérdida de liderazgo de la senadora de Unidad Ciudadana.



Al tiempo que vaticinó que el rumbo de la economía va ir mejorando. “Parecería que la economía va a ir mejorando, que la cosecha es muy buena, hay datos concretos”.



“Lo que sí creo es que si hay reelección, se han puesto ciertos cimientos para que después la economía pueda construirse en serio. No puede ser que tengamos más pobres que otros países que tienen mucho menos”, señaló.



Sobre la situación social y política de la Argentina, Durán Barba comparó con el de otros países: “El caso de acá yo creo que es más parecido al de Venezuela y Nicaragua, porque los que estaban en el gobierno kirchnerista salían constantemente de la democracia formal: pretendían que no hubiera división de poderes, que el Congreso fuera una escribanía, cambiar la Justicia para que les obedeciera y eternizarse en el poder”.



“Hay una psicología permanente de derribar al Gobierno que no es peronista, y de eso se convencieron muchos argentinos: si no es un Gobierno peronista hay que tumbarlo”, criticó de manera contundente Duran Barba, en la entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia.



En un momento de la charla, el ecuatoriano se refirió a los valores democráticos y afirmó: “Hay sectores importantes de la sociedad aquí en Argentina, en Ecuador también, en Venezuela, que no quieren la democracia que cuando yo era joven llamaba la democracia burguesa”, concluyo.