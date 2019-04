Moyano: “Este Gobierno nos lleva a la ruina”

08/04/2019 - El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri lleva al país “a la ruina, al desastre total” y llamó a “cambiar esta situación lamentable y terminar con esta odisea”.



Moyano aseguró que “este gobierno ha hecho daño a las generaciones actuales y futuras”, y convocó a “hacer un esfuerzo” a “los sectores políticos, sociales y sindicales, para cambiar esta situación lamentable que está viviendo el país a través de una política de entrega que está llevando adelante el gobierno”.



“Hay que terminar con esta odisea. Vamos cada vez más a una situación insostenible”, señaló el ex jefe de la CGT.



Consideró además que “el Presidente es un instrumento del poder dominante” y dijo que “no se puede volver a cometer el error de votar al gobierno nacional”.



“La gente tiene que estar muy atenta, para que cuando tenga que definir el voto no se vuelva a cometer el error de elegir un gobierno como este, porque si no ya no tenemos destino los argentinos”, consideró.



Moyano agregó que “lo más lamentable es que uno escucha a los funcionarios de distintos rangos y al Presidente diciendo que lo peor ya pasó”.