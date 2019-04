Storani: “El deterioro de Macri es muy fuerte y me gusta Lousteau”

08/04/2019 - El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, consideró que “el deterioro de la figura de Mauricio Macri es muy fuerte” y por eso “disminuyen sus chances de ser reelecto”.



En medio de los reclamos de un sector de la UCR para tener mayor influencia dentro del Gobierno, dijo que dentro de ese espacio “hay un clima de muchísima decepción”.



“No me arrepiento de haber hecho la alianza con Cambiemos. Fue un enorme servicio de parte del radicalismo, pero a partir de allí nuestra idea fue que se conformara una verdadera coalición y no un instrumento electoral”, resaltó.



Destacó, además, que le resulta atractiva la propuesta del economista Roberto Lavagna, posible candidato a presidente, ya que plantea una unidad nacional y superar la polarización.



“El deterioro de la figura de Macri es muy muy fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y disminuyen sus chances de ser reelecto”, agregó.



Al igual que lo hizo en varias ocasiones, Storani cuestionó al Gobierno al señalar que “en muchas decisiones trascendentales el radicalismo no fue consultado, sino sólo comunicado”.



“Ante cada elección hay que hacer un análisis y ver qué camino seguir. La Convención tiene que hacerse para debatir qué balance se hace después de cuatro años”, manifestó.



Por último, Storani también dijo que le ‘gusta mucho’ la figura del líder de Evolución, Martín Lousteau, uno de los radicales que pide una interna presidencial dentro de Cambiemos.



“Por sus definiciones y sus propuesta en materia económica, es una alternativa extremadamente competitiva en Capital Federal”, cerró.



Por su parte el gobernador Gerardo Morales reconoció que la Convención de la UCR, que ni siquiera está convocada, podría desarrollarse con muchas dificultades si Mauricio Macri no logra reactivar la economía.



“Salvo en el tema tarifas, siempre hemos tenido una actitud responsable. La vamos a seguir teniendo, pero si no hay un golpe de timón vamos a tener una convención muy complicada”, afirmó.



“El radicalismo forma parte de Cambiemos”, se preocupó de aclarar pero consideró necesario “un shock de medidas que tengan que ver con el desarrollo”.



Morales quedó a cargo de la Convención ante la ausencia de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del partido, molesto porque Marcos Peña lo amenaza con presentar a la interna local de Cambiemos al intendente de Luján de Cuyo.