Solicitan que se expanda la cobertura para acercar la atención médica a la gente

08/04/2019 - Con motivo de haberse recordado ayer el Día Mundial de la Salud, el titular de la secretaría de Salud de la Nación, doctor Adolfo Rubinstein, destacó la importancia de la Cobertura Universal de Salud, como la estrategia para brindar un mejor sistema de salud a las personas en nuestro país, y aseguró que esta se debe expandir para acercar la atención médica a la gente.



“Argentina tiene un sistema de salud segmentado, fragmentado y plural. Si bien nuestros estándares de calidad se encuentran entre los mejores de América Latina, nuestra eficiencia dista de ser buena. Más del 10% del PBI se gasta en salud, en proporción uno de los más altos en la región, y nuestros resultados sanitarios no se corresponden con la magnitud de ese gasto. Y no sólo eso, nuestro sistema sigue siendo muy desigual”, admitió el funcionario nacional.



Respecto de esa desigualdad, citó como ejemplo, que “la mortalidad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias; la mortalidad materna, ocho veces; el tiempo al tratamiento inicial del infarto de miocardio, que es crítico para la supervivencia del paciente, varía ampliamente entre provincias u obras sociales ricas y pobres; la mortalidad por cáncer de cuello de útero, asociado a la pobreza, varía casi 8 veces y la de cáncer colorrectal, casi 5 veces entre regiones ricas y pobres de nuestro país debido a menores prácticas preventivas”.



CUS



“Esta es la principal razón por la cual desde la gestión de gobierno estamos avanzando hoy en la implementación efectiva de la Cobertura Universal de Salud (CUS), la cual consiste en asegurar que todas las personas accedan a servicios de salud necesarios y a medicamentos seguros, eficaces y asequibles, sin exponerse a penurias financieras. En particular los más pobres y necesitados que son quienes más riesgo tienen de incurrir en gastos catastróficos para hacer frente al tratamiento de enfermedades”, ahondó Rubinstein.



Indicó que en Argentina cualquier ciudadano o residente tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de salud pública. Sin embargo, cobertura nominal no es lo mismo que cobertura efectiva.



Y puntualizó al respecto que la “CUS no es solo poder atenderse episódicamente en la guardia de un hospital o en un centro de salud, sino que además implica que esa atención sea realizada oportunamente y con calidad, brindada por un médico de cabecera que se responsabilice junto al equipo de salud familiar para asegurar el primer contacto, acceso, integralidad, continuidad y coordinación de cuidados”.