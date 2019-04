La Anmat informó que ordenó el retiro de implantes de mamas prohibidos en Francia

08/04/2019 - Recientemente, la Agencia Nacional de Productos Sanitarios de Francia (ANSM) emitió su comunicado de alerta y prohibición del uso en ese país de varios modelos de implantes mamarios asociados a un extraño tipo de cáncer.



Los casos de linfoma anaplásico de células grandes (ALCL por su sigla en inglés) comenzaron a reportarse en 2007. A la fecha se detectaron 457 casos en todo el mundo, según informó la Food and Drug Administration (FDA) en una reunión internacional con 40 referentes (de las sociedades médicas, fabricantes y pacientes) que realizó a fines de marzo para analizar el problema, aunque por el momento no tomó ninguna determinación.



En la Argentina se reportaron ocho casos de las 400 mil pacientes operadas en los últimos diez años (la elección del período de tiempo elegido para el seguimiento está dada porque este tipo de lesión aparece entre los ocho y los diez años posteriores a la colocación del implante).



En vista de esta noticia, el viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó, respecto a la aparición de casos de Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG) en pacientes con implantes mamarios, que se encuentra monitoreando la situación y el comportamiento de los productos cuestionados.



“Por el momento, luego de evaluar la información disponible, no se puede establecer fehacientemente la causa originante del linfoma. Entre los posibles causantes, se mencionan los implantes con superficie texturada/rugosa y/o con superficie recubierta de poliuretano, la base genética de las personas o una posible contaminación”, explicó en un comunicado, y agregó que “hasta el momento, no ha ordenado el retiro de los implantes del mercado, en concordancia con las medidas adoptadas por otras agencias reguladoras europeas.