Coleoni: “Me llena de satisfacción ser el líder de este grupo”

08/04/2019 - Más allá de los resultados, Gustavo Coleoni reconoce el crecimiento y el rendimiento de sus dirigidos. El entrenador de Central Córdoba elogió ayer al plantel y dijo que el partido ante Temperley, fue perfecto desde lo táctico.



“Me llena de satisfacción ser el líder de este grupo por la actitud que tienen; todos los jugadores, titulares, suplentes, todos. Si un equipo mío no tiene sangre y no tiene huevo me tengo que ir. Estoy muy feliz en este club y ojalá sigamos”, aseveró.



“Nosotros vinimos a Temperley a ganar, a presionar en su campo y ser protagonistas. Fue un partido intenso y los muchachos hicieron un esfuerzo enorme”, agregó.



Seguidamente, Coleoni dijo: “Arrancamos con dos cambios obligados y eso ya nos cambió el partido. Pero puntualizamos el juego por la posesión del rival, ellos manejan bien la pelota y había que presionarlos. Habíamos trabajado en cosas puntuales, hace tres días que lo tenía planificado y creo que hoy hicimos un partido tácticamente y físicamente excelente”.



El entrenador ferroviario señaló: “Estamos bien en todos los aspectos, este momento le hace bien a todos, a la dirigencia y a los hinchas. Dimos un paso muy importante pero seguimos con los pies sobre la tierra. Tenemos seis puntos por jugar y sumar todo lo que se pueda para entrar en este bendito reducido, salvo los tres de arriba, el resto nos estamos matando por entrar”.



Luego, el “Sapito” se refirió al duelo ante Mitre del fin de semana venidero en el oeste: “A la gente le digo que disfrute que tiene a dos equipos en un buen momento. Primero lo tiene que disfrutar la familia futbolera, yo lo voy a disfrutar al partido a mi manera, de ser intenso, de estar encima de los chicos, pero tenemos que trabajar de la misma manera, no cambiar ahora, no hacer nada diferente. No hay que olvidarse que este equipo estuvo último en la zona de descenso y ahora que nos salvamos, pelearemos arriba”, cerró ayer Gustavo Coleoni.