Merlot Raid fue guiada al éxito por Lucas Díaz

08/04/2019 - La Comisión de Carreras del hipódromo 27 de Abril hizo disputar ayer la tercera reunión turfística de la presente temporada con extenso y atractivo programa de carreras.



El plato central tuvo como epicentro la quinta carrera, premio 2 de Abril sobre 1200 metros, en donde el ejemplar Merlot Raid, con la monta de Lucas Díaz, se quedaron con todos los aplausos en un hipódromo con mucho público.



Lo escoltaron en esta ocasión Only You y Mal Sueño.



El desarrollo de la competencia fue de gran nivel y con pronósticos reservados. La familia del turf disfrutó y vibró el programa con cada una de las pruebas previstas por la dirigencia de la Comisión de Carreras.



Resultados



Primera carrera, premio Día Mundial de la Salud sobre 300 metros: 1) Candelaria; 2) Fiorino; 3) Costerito; 4) Don Esteban; 5) Mainimbu; 6) El Santo; 7) Acatenango.



Segunda carrera, premio Puerto Argentino sobre 200 metros: 1) Guillermina; 2) Contador; 3) Buen Amigo.



Tercera, premio Día de Papelero sobre 300 metros: 1) Don José II; 2) Benicio; 3) Happy Number.



Cuarta carrera, premio Crucero General Belgrano sobre 1100 metros: 1) Instituteur; 2) La Más Vale; 3) Great Man; 4) Don Costello; 5) Mu Corredor.



Sexta carrera, premio Islas Malvinas Argentinas sobre 1200 metros: 1) Estoy Libre; 2) Especial Rate; 3) Solución Blanc; 4) Gin Fizz; 5) De Los Cielos.



Séptima carrera, premio Capitán Pedro Giachino sobre 325 metros: 1) Demoledor; 2) Rosendo.



Octava carrera, premio Isla Soledad y Gran Malvinas sobre 400 metros: 1) Stecker; 2) Guachín; 3) Guru Star; 4) Gracias Pelle; 5) JC.



Novena carrera, premio Día del Veteranos de Malvinas sobre 450 metros: 1) Patani; 2) Robertito; 3) Seriote Mantani.



Décima carrera, premio Día de la Ciencia y Técnica, 500 metros: 1) Bisiesto; 2) Yes Or Not; 3) La Uzi.