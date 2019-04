El padre de un alumno insultó a una docente porque le llamó la atención

08/04/2019 - HERRERA. Avellaneda (C). Una docente identificada como María Elena Juárez, denunció a un hombre por agresiones verbales y amenazas.



Relató que se encontraba en el establecimiento educativo Juan Domingo Roldán Nº845 del paraje Taco Atun, y en un momento escuchó que un hombre le gritaba a un alumno diciéndole que se vaya al lugar donde se encontraba, cerca de una zona montuosa.



Ella salió y lo reconoció como padre de un alumno, según revelaron las fuentes policiales consultadas. En un momento determinado ella lo llamó, y le dijo que la próxima vez se lleguara al colegio y que no gritara de lejos para llemar a su hijo, que ellos tienen que saber quién retira a los niños.



Lejos de entender el pedido, el sujeto comenzó a agredirla verbalmente. “Vete a la m... andá a la c... de tu madre hdp”. Se supo que el hombre no es la primera vez que les falta el respeto a los docentes de la institución.



La fiscalía fijó una prohibición de acercamiento, y entrevista a los testigos.