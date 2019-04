Compró indumentaria por internet, hizo el depósito pero no le llegó la mercadería

08/04/2019 - LOS JURÍES, Taboada (C). Un supuesto delito de estafa fue denunciado en sede de la Seccional 48 por Micaela Montenegro, (23). La joven indicó que realizó una compra de mercadería vía internet a unas personas de Tucumán, pero no le llegó nada.



La damnificada contó que depositó, por la adquisición de indumentaria deportiva, la suma de 4.000 pesos a nombre de dos femeninas de las cuales aportó los datos filiatorios, según revelaron las fuentes policiales consultadas.



La mercadería solicitada por la damnificada tendría que haber llegado el pasado 30 de marzo, pero hasta el momento no la recibió, y sospecha que fue estafada, ya que no tuvo más noticias de las vendedoras. La fiscal de turno —Dra. Florencia Garzón—, dispuso agregar impresión de los mensajes donde se acuerda la operación, las copias de las transferecias realizadas por la víctima y el registro de las llamadas realizadas con el supuesto vendender, entre otra serie de medidas.