Una mujer denunció que se fugó cansada de los golpes de su pareja, un gendarme

08/04/2019 - PINTO, Aguirre (C). Una mujer de 25 años, radicó denuncia en contra de su pareja, un funcionario de Gendarmería Nacional de 26 años, quien en la actualidad presta funciones en la provincia de Buenos Aires.



La pareja convivía con una hija en común, en la ciudad bonaerense de Zárate, y la victima decidió abandonar el hogar cansada de ser maltratada física y psicológicamente, según denunció.



Angustiada, la mujer relató que desde hace cuatro años que se encontraba en concubinato con el acusado, y que tienen una hija de dos años, y que a los pocos meses de convivir en pareja, comenzaron los conflictos, y era sometida a golpizas y agresiones verbales.



Manifestó que no radicó denuncia anteriormente, por temor, ya que no tenía familia cerca y, además, “no quería perjudicarlo en el trabajo” sostuvo en su relato. La joven decidió abandonar el lugar y venir a esta provincia al domicilio de familiares.



Consultada sobre la situación, la fiscal de Añatuya, Dra. María Cecilia Rímini, dispuso que se arbitren los medios para notificar al denunciado de medidas restrictivas, ya que la víctima expuso que teme que el sujeto la venga a buscar.



Para conocer sobre el lugar de trabajo del gendarme, personal policial se constituyó en el Destacamento de Seguridad Vial Pinto de Gendarmería Nacional, donde el responsable de la sección brindó todos los datos que requería la Fiscalía.



Se estableció que el acusado presta servicios en el Escuadrón de Seguridad “Zárate Brazo Largo”, por lo que vía telefónica se comunicaron con la superioridad del lugar, para notificar de la resolución judicial. Los jefes inmediatos del gendarme acusado, se pusieron a disposición por cualquier inquietud sobre el expediente judicial.