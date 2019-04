Descubrió que ingresaron a robarle y murió de un infarto

08/04/2019 -

AÑATUYA, Taboada (C). La Policía y la Justicia de esta ciudad investigan la muerte de un anciano que tras descubrir que había sido víctima de un robo en su domicilió, sufrió una falla cardíaca y murió.

El hecho causó consternación entre los vecinos del sector. La Fiscalía ordenó una batería de medidas para esclarecer cómo sucedieron los hechos.



De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, un vecino del barrio Obrero de esta ciudad, identificado con el apellido Castillo, de 75 años, sufrió ayer una descompensación tras descubrir que le habían ingresado a robar en su domicilio, y no habría soportado el disgusto, lo que le ocasionó un infarto.



Según precisaron, el hombre residía, solo, en su domicilio de avenida San Martín, y ayer se despertó en horas de la mañana y caminó hacia el patio interno de su domicilio, momento en que llegaba uno de los hijos a visitarlo.



En esos instantes, Castillo habría descubrió el faltante de algunos elementos, y comenzó a renegar y según relató luego su hijo, se descompensó.



La dramática situación continuó con el hijo del hombre tratando de auxiliarlo y trasladarlo al Hospital Zonal, pero falleció a los pocos minutos en la misma vivienda.



Si bien no se llegó a radicar denuncia, no se descarta que familiares pudieran realizarla en las próximas horas, para establecer si hay un responsable por el trágico desenlace.



La noticia causó profundo dolor entre sus allegados y vecinos.La Fiscalía solicitó una serie de medidas para establecer fehacientemente cómo se produjeron los hechos, el faltante de bienes y si esto tuvo directa consecuencia en la descompensación de Castillo.Las fuentes apuntaron que en las próximas horas la fiscal de turno recepcionará los primeros informes de las pericias y allí se dispondrían nuevas directivas en el marco de la investigación.