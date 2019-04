Amenazó de muerte con un hierro a su pareja exigiéndole dinero para comprar drogas

08/04/2019 - Un hombre terminó tras las rejas acusado de amenazar de muerte a su concubina mientras portaba un hierro en sus manos. La mujer reveló que no era la primera vez que sufría un hecho de violencia de género y que el sujeto tendría problemas de adicciones.



Ayer minutos después del mediodía, una mujer de 37 años domiciliada en el barrio General Paz, se presentó en la Seccional 9ª para denunciar el grave incidente del que había sido víctima momentos antes.



La damnificada relató que reside junto a su familia, integrada por su madre de 67 años y sus hijos de 19 y 16, así como también su concubino, el acusado.



La denunciante aseguró que ayer alrededor de las 11.30 se encontraba en la vivienda de su abuela en el barrio Borges, cuando se hizo presente su pareja, quien sin mediar palabras, comenzó a insultarla diciéndole: “Che pu... dónde andas, dame los $500 che hija de mil pu... te voy a matar”.



Ante esa situación, la mujer le contestó que se retire de la casa de su abuela, que no era el lugar para hablar, ya que ésta sufre de una enfermedad y no quería perturbarla con una pelea de pareja.



Pese a ello, el acusado continuó amenazándola visiblemente alterado, mientras sostenía un hierro en su mano y hacía ademanes de arrojárselo con intenciones de lesionarla, según manifestó la mujer ante los funcionarios policiales.



La denunciante tomó la determinación de subirse a su motovehículo y se retiró del lugar, temiendo ser víctima de alguna agresión y se dirigió a la Seccional 9ª para denunciar el hecho.



Antecedentes



La mujer afirmó que no sería la primera vez que sufre hechos de violencia, sino que ya constarían denuncias en su contra y que el acusado le pide dinero para comprar drogas.



El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual ordenó la inmediata aprehensión del acusado, medida que se concretó a las pocas horas.