Coudet: “Me gustan los quilombos, vamos por más”

08/04/2019 - El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, afirmó anoche que se encuentra “muy contento” en el club de Avellaneda y que en los próximos días se sentará a hablar con los dirigentes para renovar su contrato.



“Estoy muy feliz, estoy muy contento en Racing. No hay que apresurarse, ya nos sentaremos a hablar, pero estoy muy bien y por sobre todo por mis jugadores”, resaltó el técnico por la señal de Fox Sports.



Y siguió: “Era difícil el contexto del partido de hoy, tuvimos una semana atípica llena de festejos y así y todo generamos muchas situaciones. Tapó algunas Gabi (Arias), el arquero de ellos también”.



“Lo queríamos ganar, pero no les puedo pedir más, que descansen y nos volveremos a preparar para competir”, dijo el entrenador del flamante campeón del fútbol argentino.



Uno de los momentos más divertidos y emotivos de la jornada fue cuando el “Chacho” les habló a los hinchas durante la fiesta del campeón. “Les pedimos perdón por no haberlos hecho sufrir hasta la última fecha”, bromeó el DT con una ironía.



Coudet no aseguró que firmará sí o sí la renovación de un contrato que finaliza a mitad de este año, pero dejó pistas de que hay mucha voluntad para seguir en Avellaneda. “Nos tenemos que sentar nosotros, los directivos. Pero estamos muy bien”.



Y en la fiesta dio más pistas: “Me gustan los quilombos”, dijo como pensando en los desafíos que se propone para el mañana. “Vamos por más”, prometió.



Ayer, restaba un puñado de minutos para que el primer tiempo entre Racing y Defensa y Justicia culminara. Los hinchas de la “Academia” dejaron en claro su postura de cara a la continuidad de Eduardo Coudet al frente del equipo. Así, en pleno partido, los fanas clamaron para que el DT se quede.



“El Chacho no se va”, se escuchó, enérgicamente, desde todas las tribunas del “Cilindro”, pidiendo por la permanencia del técnico en el club.



Tras beber un poco de agua, levantó los brazos y aplaudió a los hinchas de su equipo, correspondiendo la muestra de afecto y cariño.



El contrato del técnico vence en junio y aún no hay certezas sobre su futuro. Por las dudas, los fanas de Racing ya dieron su veredicto.