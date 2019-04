López: “Tengo un sentimiento de felicidad muy grande”

08/04/2019 - El capitán de Racing Club, Lisandro López, expresó anoche la satisfacción que siente al coronarse campeón por primera vez en el club de sus amores en la Superliga 2018/19.



“Realmente no encuentro y no tengo palabras, y si las tuviese seguramente no haría justicia porque tengo un sentimiento de felicidad muy grande”, dijo el emblema académico frente a una multitud en el Cilindro de Avellaneda.



Y agregó: “Simplemente quiero decirles a todos ustedes que están acá, y a los que no pudieron venir, que esto es todo para ustedes, disfruten que es todo para ustedes”.



“Si salí goleador del campeonato es por mérito puro y exclusivo del funcionamiento del equipo. Después, el título es lo que uno buscó siempre, desde los 20 años. Llegó ahora y es una satisfacción inexplicable”, destacó anoche “Licha”.



“Me producen muchísimo orgullo mis compañeros y que confíen en mí. Estoy agradecido y orgulloso por lo que me bancaron, soy bastante insoportable”, contó el goleador del campeonato.