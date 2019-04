Para economistas, “el desempleo va a seguir subiendo este año”

08/04/2019 - La situación del empleo este año, mientras la actividad económica aún no muestra señales de reactivación, sumado a la incertidumbre política reinante, motivará que no haya crecimiento de la ocupación y que, por el contrario, la desocupación ‘va a seguir subiendo’, según pronostican analistas económicos.



En primer término, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram señaló al ser consultado por EL LIBERAL que ‘lamentablemente, lo más probable es que el desempleo siga subiendo este año, quizá no como el año pasado pero la desocupación va a seguir subiendo, sobre todo en el segundo semestre, con la incertidumbre electoral y algunos problemas fiscales’.



Señaló el economista que ‘es muy probable que esta recuperación que pudiera llegar a darse en el segundo trimestre, se desacelere en el tercero y termine con una caída en el último trimestre de este año y esa es la tendencia que va a tener el empleo’.



Agregó que este empeoramiento en las condiciones de la actividad y del empleo, sobre los últimos meses de este año, se mantendrán hasta el 2020. Para entonces, ‘cuando se definan nuevas políticas pueden llegar a generar un crecimiento pero hay una gran incertidumbre en el futuro’.



Destacó además Abram con respecto a la inflación, que los meses próximos no van a ser positivos. ‘El peso se está depreciando un montón , esa depreciación se está transformando en inflación de la misma forma que sucedió el año pasado y ese reflejo de la depreciación del peso siguió pegando en principios de este año’. Puntualizó que ‘lamentablemente con lo que se ha depreciado desde el 1 de marzo, -más del 15%-, eso quiere decir que hacia adelante estamos generando una nueva inflación y yo creo que la inflación va a estar por encima del 40%’ este año.



El analista señalo además que ‘lamentablemente, este programa monetario funcionaba en la medida que había tranquilidad en el mundo y acá pero en cuanto se comienza a mover las cosas, hay problemas nuevamente con la depreciación del peso’.



Agregó además que si bien ‘puede haber una recuperación en el primer semestre, va a haber una caída en el segundo, con una corrida en marcha. El tipo de cambio se va a acelerar y ahí le va a pegar a los salarios”.



Santángelo



El economista Rodolfo Santángelo se refirió a la situación de la actividad económica y su incidencia en el empleo en diálogo con EL LIBERAL. Señaló que ‘esta política económica con alta inflación ajusta más vía caída de salario real y no tanto por caída de empleo’.



Agregó que ‘si la inflación fuera muy baja el desempleo subiría más, pero como cae el salario real el desempleo cae menos y el gobierno no tiene mucho para hacer. Empleo público ya hay un montón y todos los planes micro económicos son de muchísima menor importancia que el plan macroeconómico’.



De esta forma, señaló que ‘la tasa de desempleo este año sube y habrá que esperar algún año de reactivación para darla vuelta’.



Consultado además el economista, si pese a la recesión y la caída del salario real también puede haber un impacto en el desempleo, respondió afirmativamente.