La recesión, la incertidumbre electoral y la falta de inversión influirán en que no haya creación de empleo

08/04/2019 - Para los economistas Jorge Colina (Idesa) y Camilo Tiscornia (CTy Asociados) consultados por EL LIBERAL, el empleo privado no crecerá por los efectos de la recesión y porque además, estará dominado por el escenario electoral, lo cual genera incertidumbre en las decisiones de inversión.



Según Colina, ‘en lo que resta del año el empleo asalariado privado no va a crecer porque será un año recesivo, pero tampoco se verán caídas importantes ya que la baja del salario real amortigua el impacto de la crisis sobre el empleo’.



Agregó que en este contexto, el Gobierno ‘poco puede hacer porque tiene que mantener la tasa de interés alta y esperar que lleguen los dólares del campo’. Puntualizó que ‘este año será de empleo estancado y salario real bajo debido a la inflación. Para este año la inflación se espera que sea de 35%’.



Respecto de si puede cambiar este escenario, dijo: “Si entran dólares entre abril y junio, se puede empezar a sentir un inicio de mejoría pero depende de los dólares que ingresen’.



Por su parte, Tiscornia, indicó que ‘este año me parece que con la actividad, algo va a recuperar la economía y eso puede llevar a frenar en algo la caída de puestos de trabajo pero no creo que alcance para generar muchos puestos de trabajo. Tampoco creo que sea un año en el cual el poder adquisitivo pueda crecer mucho. Habrá que monitorear la inflación que se cumpla que baje en algún momento durante el año que yo sigo pensando que va a pasar’.



Destacó que ‘pueden ayudar las paritarias a mejorar un poco el poder adquisitivo pero no se va a recuperar lo que se perdió el año pasado. Para que haya más creación de empleo hace falta más inversión y más crecimiento y este año será otro de transición muy dominado por la incertidumbre política porque hasta último momento no se va a saber bien el resultado y los resultados me parece que van a ser mediocres’.