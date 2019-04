Colonia Dora vivió una velada emotiva con ex combatientes de todo el país

08/04/2019 - Ex combatientes de Malvinas provenientes de distintas provincias llenaron de emoción a la comunidad de Colonia Dora en un acto que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nº 127 Combate de San Lorenzo.



La ceremonia, realizada en el marco de los 37 años de la guerra del Atlántico Sur, fue organizada por el Instituto de Formación Docente Nº 15 y de su centro de estudiantes, con la colaboración de la Municipalidad de Colonia Dora.



En este marco, el Concejo Deliberante también se adhirió al acto con la declaración de huésped de honor de más de treinta veteranos pertenecientes a la Agrupación “Boinas Negras del Batallón de Infantería Nº 3”, quienes llegaron acompañados por sus familiares desde provincias como Santa Fe, Tucumán, Salta, Córdoba, Mendoza y de distintos lugares de Santiago del Estero.



También estuvieron como invitados especiales ex combatientes de Real Sayana, Añatuya e Icaño, pertenecientes a otras agrupaciones.



La intendente Marcela Mansilla dio la bienvenida a todos los ex combatientes, quienes recibieron distinciones y recordatorios por esta visita.



El diputado provincial Juan Sequeira también hizo entrega de una placa en reconocimiento al heroísmo demostrado en defensa de la patria en la guerra de Malvinas.



De igual manera los estudiantes entregaron una pintura como recuerdo por esta visita sin precedentes para la comunidad de Colonia Dora.