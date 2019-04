Una semana para tomar conciencia sobre el autismo

08/04/2019 - FRÍAS, Choya (C), El Instituto Terapéutico Integral Crecer ha desarrollado toda una semana de actividades relacionadas a la concienciación sobre el trastorno de autismo que consistieron con trabajos en espacios públicos y hasta la realización de murales con la participación de los chicos.



Si bien el Día Mundial sobre el Autismo fue el 2 de abril, desde el instituto utilizaron toda la semana para hablar de tema. Una de las acciones fue en la plaza 9 de Julio donde se abordó esta problemática desde diferentes enfoques.



El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Algunos de los síntomas fundamentales del autismo son, principalmente: deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.



Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en los niños son: en el parvulario y en la escuela, hay falta de interés por los otros niños, no comparten intereses (no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás), ausencia de juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran de verdad, etc.), se establece poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del interlocutor cuando juntos están viendo alguna cosa inusual, entre otros.



En esa oportunidad expusieron el Dr. Edgardo Figueroa, médico a cargo del Instituto Médico y desde el plano terapéutico lo hizo la Lic. Soledad Ludueña, además del equipo profesional de esta entidad.



También hubo un momento de relato de padres de un chico con autismo y de una docente, además de diversas actividades recreativas y a este proyecto también se han sumado escuelas del sistema público y privado de la ciudad.