Empleado municipal cargaba combustible y murió al recibir un disparo por la espalda

08/04/2019 - Un disparo por la espalda que impactó a la altura del omóplato, segó la vida de un joven de 23 años dejando a una beba de apenas 3 meses sin su padre. El autor de la mortal detonación habría sido un niño, aunque anoche todo era materia de investigación y la Justicia no descartaba ninguna hipótesis.



El estruendo de un disparo rompió la calma de la tarde dominical en el barrio Las Mercedes de la localidad de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra.



El hecho sucedió alrededor de las 17.30. Según deslizaron las fuentes, un joven identificado como Franco Retamozo, se encontraba cargando combustible a un camión junto a su padre, ya que estaban preparando el vehículo para la jornada laboral de hoy.



Ambos se desempeñaban como empleados de la comuna.



En un momento se escuchó un estallido y segundos después Franco se desplomó delante de su padre. Tenía un disparo en la espalda que le provocó una gravísima herida por la que perdía abundante sangre.



Su padre lo trasladó inmediatamente hasta el hospital local y desde allí derivado al Hospital Zonal de Quimilí, pero por la gravedad de la herida, el joven llegó sin signos vitales, según confiaron las fuentes.



El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Natalia Saavedra, la cual ordenó una serie de medidas para tratar de establecer quién fue el autor del disparo y el motivo del ataque.



Durante las primeras horas, un joven de 18 años había sido apuntado como el responsable de ejecutar el disparo. Con el correr de las horas, tomó más fuerza la teoría de que había sido un niño de 10 años, en un aparente accidente.



Una comisión policial de investigadores se trasladó hasta el lugar para encabezar los trabajos y anoche tomaban numerosos testimonios en busca de esclarecer los pormenores del caso. No descartaban ninguna hipótesis.



Los funcionarios policiales a cargo de la investigación realizaron recorridos por la zona, se entrevistaron con el padre de la víctima y con la colaboración de efectivos de la División Criminalística, se tomaron pruebas de parafina a posibles sospechosos.



Dolor



El hecho causó consternación en la comunidad de Vilelas que ayer no salía de su asombro por el trágico final de Franco Retamozo.



Te recomendamos: "Jubilado, que estaba preso por abuso, habría violado a una anciana dentro de un geriátrico"

En la redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor por su partida y destacaban su personalidad. El joven había sido papá de una nena hace apenas tres meses, por lo que su familia no encontraba explicación ante tamaño desenlace.La fiscal interviniente ordenó que los restos de la víctima sean trasladados a la Morgue Judicial para que se le practique el examen forense, por lo que recién hoy sus familiares y amigos podrán darle el último adiós.