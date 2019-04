FÚNEBRES | 8 de abril de 2019

-

Fallecimientos

- María del Valle Ibáñez (Fernández)

- Andrés Cejas

- Rosa Argentina Vieyra (La Banda)

- Segundo Conrado Lazo (La Banda)

- Fidel Fabián Jiménez

- Alberto Antonio Jugo

- Manuel Roger Alagastino

Sepelios Participaciones

ALAGASTINO, MANUEL ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Sus hijos Marcela, Manuel, Eduardo, Patricia, Daniela. Hijos politicos, hermanos, Flia. Gómez. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs en el cementerio Vuelta la Barranca Cob. Norcen. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS, ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Sus hijos Omar, Laura, Cesar, hijos políticos Zulma, Sandra, Rodolfo, cuñada Margarita, nietos, bisnietos sus restos fueron inhumados en el cementerio de Matará Dpto. Sarmiento Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola, hijos, nietos y bisnietos participan con mucha pena su fallecimiento, acompañando a la muy querida Chichí, sus hijos y todos sus sobrinos con mucho cariño y oraciones.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento, acompañando a la muy querida Chichí, sus hijos y todos sus sobrinos con mucho cariño y oraciones.

CHAMAS, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín, Bettina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Edy y acompañan con el cariño de siempre a su hermana Chichí, sobrinos y demás familiares. Oramos a nuestro Padre celestial dé fortaleza a Chichí y fliares.

CHAMAS, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Pao, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a Chichí, Ceci y Tini. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus padres Carlos y Flavia le dicen: amado hijo nos dejaste tanta felicidad y alegraste nuestras vidas con tanto amor, ya estás en el cielo y desde allí nos iluminarás por siempre, y permanecerás en nuestras corazones por siempre. Hasta siempre nuestro angelito. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su abuelo Ramón, su padrino Juanci, su tía Ale y sus primitas Flor y Ceci no encuentran consuelo por la repentina partida de Genaro que fue y será la luz de sus padres. Rogamos oraciones en su nombre y por la fortaleza de sus padres. "El cielo tiene un angelito más". Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de Juan Genaro, hijo de nuestra colega Flavia Díaz. Rogamos oraciones en su nombre y fortaleza a sus padres y flia.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su sobrino Matías David y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su primo hermano Julio Mattar David junto a su familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su prima hermana Rossi Mattar David, Luchy Bau junto a sus hijos Luis Ignacio, Alejandro, Belén, Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. La directora, personal profesional, de enfermería, administrativos y de maestranza del Hospital de Tránsito Beltrán, acompañan a la Dra. Josefina David en tan triste momento, elevando oraciones para que encuentre el descanso eterno.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. A mi querido tío lo despedimos con profundo dolor. César David Isorni, Maria Dolores Isorni y Fanny Díaz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Teresa Isorni y su esposo Ricardo Arluna participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus cuñados Lía, María Teresa y Alberto Migueles y sus sobrinos partticipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Miguel Salvador Cejas, Martha S. Miranda Martín participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, FIDEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Su esposa Marta, sus hijos Rosa, Marta, Liliana, Fabian, Emilse, hijos politicos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Misericordia Cob. Norcen, servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Francisca Abraham de Caamiña, sus hijos Norma y Gladys, nietos Paco, Chicho y Pupi y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia; pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Los hijos de Ernesto "Shaticu" Suárez: Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys acompañan al amigo Boye en estos momentos de dolor por la temprana partida de su hijo. Ruegan oraciones por la paz de su alma y la cristiana resignación de la flia.

JUGO, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Sus hijos Rubén, Magali, Pablo, Rafael, Julia, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. COB. NORCEN el cortejo partirá del barrio Bosco III. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Grupo Paz y Bien, jubiladas del Colegio Madre M. Guerra participa el fallecimiento de la querida colega y acompañan en el dolor a sus hijos y a su hermana política Graciela Areal de Romaní. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, AMBROSIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado Marcelo Javier Rios. Ruegan una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, IRMA ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus hijos Alejandro, Paola, hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Remes. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

GARCÍA, ROLANDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Hermano, hoy se cumple 1 mes de tu partida a la Casa del Padre. Por ello Tus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, para pedir por tu eterno descanso y la paz de tu alma.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hoy la tierra llora tu ausencia y el cielo gana un ángel más. Tu partida llegó como una noche sin luna a mi vida, noche oscura que no me dejó ver la salida. Hijo,que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo, solo te pido fuerzas para seguir, te recordaré siempre hijo de mi alma. Invitan a la misa, sus padres Juan C. y Nora, sus hermanas, sobrinos, tíos y primos que se realizará hoy a las 20,30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años y diez meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (Budy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Madre querida, que Dios te ilumine, nosotros te extrañamos mucho, como nos haces falta. Su esposo Pedro Ledesma, sus hijas Mirta y Nanci invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo cumplir dos años de tu partida. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Seccion avisos Diario El Liberal: Mariela Uñates, Nancy Blanco, Oscar Ferreyra, José Elías y Teresa Unzaga participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querido compañero Gustavo por la pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su hija Claudia Marisa Tévez, sus nietos Flavia, Patricio, Mauro y Jorgito participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados panteón fliar del cementerio La Misericordia.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Comunidad educativa de la Escuela Nº 411 Francisco Morales Señora Pujio acompaña el fallecimiento de la madre de su compañera Edith Lorena Tévez.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino Celestial". Paulina, Carlos, Poro y Luis Ávila junto a sus respectivas flias. lamentan profundamente la inesperada partida de Chela a la vida eterna y abrazan fuertemente a don Carlos, Lore, Ricky, Luciana, Carlos y Ariel y elevan oraciones para que la luz infinita de Cristo brille siempre para ella.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Chela, te fuiste a los brazos del Señor sabiendo que estamos juntos. Claudia Tévez y Antonio unidos para siempre.

LAZO, SEGUNDO CONRADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Sus hijos Graciela, Luis, Mercedes part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

VIEYRA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 6/4/19|. Sus familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

BRAVO, CARLOS ALBERTO (Tete) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Hoy se cumple un año de tu triste partida al reino de Dios. Tu familia que formaste te recuerda con mucho amor y cariño. Que el Señor te colme de paz y bendiciones. Su esposa Alina, sus hijos Mariela, Carlos (h) y Gabriela, sus hijos políticos German, Daniela y Jorge, sus nietos Matías, Rubén, Maximo, Agustina, Alinita y Helena invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 con motivo de cumplir un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Sus hermanos María Dolores Gallardo y Mariano Moreno, sobrinos Sandra Valeria, Ariel E. y Mariela A. Moreno y sus respectivas flias. participan su fallecimiento en Cancún, Mexico. Es enorme el pesar que nos impregna por su inesperada partida. Acompañó toda su vida el respeto y amor por la educación para la que se preparó desde su formación como profesor de Literatura y Letras sin tener descanso en su cargo de director del Plan de Alfabetización al que dedicó años de esfuerzo, siendo reconocido a nivel nacional su organización que sirvió de modelo en otros puntos del país. Vivió bajo los cánones de la democracia desde los ideales de la Unión Cívica Radical. Nos reuniremos para orar por su descanso, en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20,30 hs.

GANEM, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/02|. Al cumplirse un año más de su fallecimiento, su esposa Barbarita Moukarzel, sus hijos José Luis, Miguel Ángel, Luis Alberto, Víctor Eduardo y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. Santiago Apóstol hoy a las 20. Ruegan una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hermana de corazón Camucha, sus sobrinos Carla, Colo, Pablo y Samira participan con dolor su pérdida, acompañan a su familia en este difícil y duro momento. Vivirás siempre en nuestros corazones.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. "Señor que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Pilin, Tere, Horacio y Nahiara participan con profundo dolor.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. "Ya está en tu puerta Señor, recíbela y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Tucho, Sonia, Alejandra y Agustín, Ivana y José, Vani y Dai Salomón, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus sobrinos Nilda, Siria, Myriam, Llamil y su esposa participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Los amigos de su hijo Jorge: Carlos, Silvina y flia. participan de su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Yuse Vittar, su esposa Nora García, sus hijos Mercedes, Federico y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Domingo Juan (Toti) y flia. participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la querida Chichina y acompañan fraternalmente a sus familiares en este duro momento.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Esperanza Grau de Vittar, sus hijos Cacho, Roberto, Norma y respectivas flias.lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Mariza Llarull, su esposo Eduardo y su hijo Luciano participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a Lidia y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su esposo Dardo, sus hijos, Dardo, Aníbal, hija política, Natalia, nietas, Lucero y Cati. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.