Los gatos entienden todas las órdenes de sus dueños

Hoy 08:58 -

Un nuevo estudio liderado por la científica Atsuko Saito, de la Universidad Sofía de Tokio, y que fue publicado en la revista científica Scientific Reports llegó a la conclusión de que los gatos comprenden todas las órdenes de sus amos.

Esta conclusión se llegó a observar estudiando el comportamiento de un total de 78 gatos domésticos que viven con sus dueños o en cafés gatunos en Japón, Saito y sus compañeros llegaron a la conclusión de que los felinos conocen sus nombres y los reconocen incluso cuando los llama un desconocido.

Los científicos descubrieron que los gatos saben distinguir diferentes fonemas en las frases de los humanos y que "son capaces de discernir sus propios nombres de otras palabras". En lo que se refiere a esta capacidad de distinguir sus propios nombres de sustantivos generales, los investigadores no detectaron ninguna diferencia entre los felinos de café y los gatos que viven con sus dueños.

En el marco de la investigación los científicos reprodujeron ante los mininos cuatro palabras, seguidas del nombre del felino —todo pronunciado con la misma entonación— y grababan su respuesta y movimientos con cámara. Los animales no hacían mucho caso a las primeras palabras, pero cuando oían su nombre se mostraban receptivos y más activos, levantando las orejas y girando el hocico hacia la fuente del sonido.

"No hay evidencias de que los gatos tengan la habilidad de reconocerse a sí mismos, así que creo que, simplemente, asocian las palabras —los nombres en este caso— con recompensas o castigos", comentó Saito a The Guardian.

Un nuevo estudio liderado por la científica Atsuko Saito, de la Universidad Sofía de Tokio, y que fue publicado en la revista científica Scientific Reports llegó a la conclusión de que los gatos comprenden todas las órdenes de sus amos.



Esta conclusión se llegó a observar estudiando el comportamiento de un total de 78 gatos domésticos que viven con sus dueños o en cafés gatunos en Japón, Saito y sus compañeros llegaron a la conclusión de que los felinos conocen sus nombres y los reconocen incluso cuando los llama un desconocido.



Los científicos descubrieron que los gatos saben distinguir diferentes fonemas en las frases de los humanos y que "son capaces de discernir sus propios nombres de otras palabras". En lo que se refiere a esta capacidad de distinguir sus propios nombres de sustantivos generales, los investigadores no detectaron ninguna diferencia entre los felinos de café y los gatos que viven con sus dueños.



En el marco de la investigación los científicos reprodujeron ante los mininos cuatro palabras, seguidas del nombre del felino —todo pronunciado con la misma entonación— y grababan su respuesta y movimientos con cámara. Los animales no hacían mucho caso a las primeras palabras, pero cuando oían su nombre se mostraban receptivos y más activos, levantando las orejas y girando el hocico hacia la fuente del sonido.



"No hay evidencias de que los gatos tengan la habilidad de reconocerse a sí mismos, así que creo que, simplemente, asocian las palabras —los nombres en este caso— con recompensas o castigos", comentó Saito a The Guardian.