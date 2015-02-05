CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de abril de 2019
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
09/04/2019 -
CANAL 7
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.00 MI VIDA ERES TÚ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
00.15 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.15 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL:
DORADOS VS. C. ARGENTINO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 TORNEO REGIONAL:
COMERCIO VS. UNIÓN SANTIAGO
CANAL4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
02.55 11-11-11
04.46 MIRA QUIÉN HABLA
06.37 EL VERANO DE SUS VIDAS
08.50 UN HORIZONTE LEJANO
11.39 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONROL
14.08 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
16.03 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
17.46 LA FUENTE DEL AMOR
19.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
22.00 GAME OF THRONES 06 EPS 10
23.22 LA PROFECÍA DEL NO NACIDO
TNT
05.13 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
06.30 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS
08.32 SOMBRAS TENEBROSAS
10.32 GRAVEDAD
12.05 FURIA DE TITANES 2
13.48 TRON. EL LEGADO
16.00 FURIA DE TITANES
17.49 EL LIBRO DE LA SELVA
19.50 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
23.55 KEANU
01.46 RENDIRSE JAMÁS 2
03.21 REC 4. APOCALIPSIS
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.17 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.40 LA NIÑERA
07.05 LA NIÑERA
07.29 LOST
08.14 LOST
08.58 LOST
09.42 LOST
10.26 CASADOS CON HIJOS
10.51 CASADOS CON HIJOS
11.16 CASADOS CON HIJOS
11.40 LA NIÑERA
12.05 LA NIÑERA
12.29 LA NIÑERA
12.54 LOST
13.38 LOST
14.23 CASADOS CON HIJOS
14.48 CASADOS CON HIJOS
15.12 CASADOS CON HIJOS
15.36 LA NIÑERA
16.00 LA NIÑERA
16.24 LA NIÑERA
16.47 BICHOS. UNA AVENTURA EN
MINIATURA
18.30 LAS AVENTURAS DE ZACHARY
BEAVER
20.06 ADICTOS AL AMOR
22.00 TERRENO SALVAJE
23.55 EL BUENO DE LA PELÍCULA
SPACE
01.32 ARENA. DESAFÍO MORTAL
03.09 INVASIÓN
05.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 INCORREGIBLES
07.25 ÁGUILAS BAJO EL SOL
08.59 ¿QUIÉN SOY?
10.50 SPAWN
12.30 GREMLINS
14.28 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
15.57 EL AVISPÓN VERDE
18.00 EL HOMBRE ARAÑA
20.13 SWORDFISH
22.00 THE WHITE STORM
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 12, SHOW EXCLUSIVO DE RODDY MONTENEGRO, Y SALITRAL.
+ SÁBADO 20, A LAS 23, PEÑA DE LOS PUEBLOS. ACTUARÁN LA
INSTRUMENTAL SALAMANQUERA, CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS
CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
DOMINGO 21, A 22, PEÑA DE LOS PUEBLOS. ACTUARÁN LA
INSTRUMENTAL SALAMANQUERA, MOSOJ ÑAUPA, NACIDOS DEL
TIEMPO, SALITRAL Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL
Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA TROPICAL.
COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES12, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.
*VIERNES 19, SHOW HUMORÍSTICO CON POCHI CHÁVEZ.
*VIERNES 26, RECITAL EXCLUSIVO DE CLAUDIO ACOSTA.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE
CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
08-10/04 -16:20 (Cast) 18:50 (Subt)
SHAZAM (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL10/04 22:10 (Subt)
DUMBO (3D)
AVENTURA (ATP)
08-10/04 16:50 (Cast) 19:15 (Cast)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 10/04 22:15 (Cast)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
08-10/04 16:30 (Cast) 18:50 (Cast)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 10/04 22:30 (Subt)
CEMENTERIO DE
ANIMALES (2D) TERROR (+ 13
AÑOS)
08-10/04 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)
22:20 (Subt)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
08-10/04 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:50- (EXCEPTO
LOS JUEVES)
CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30-
CEMENTERIO DE
ANIMALES APTO 16 años
CASTELLANO 2D 20:10- 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
SHAZAM ATP
CASTELLANO 2D 22:20-
SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO
JUEVES)
CASTELLANO 3D 17:00 (EXCEPTO
SÁBADO)
VENTA ANTICIPADA
ESTRENO 25-04-2019
AVENGERS: EDGAME
CASTELLANO 2D 15:30- 19:20-
23:10
CASTELLENO 3D 22:30