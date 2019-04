CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de abril de 2019

09/04/2019 -

CANAL 7

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.00 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

00.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL:

DORADOS VS. C. ARGENTINO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 TORNEO REGIONAL:

COMERCIO VS. UNIÓN SANTIAGO





CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

02.55 11-11-11

04.46 MIRA QUIÉN HABLA

06.37 EL VERANO DE SUS VIDAS

08.50 UN HORIZONTE LEJANO

11.39 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONROL

14.08 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

16.03 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

17.46 LA FUENTE DEL AMOR

19.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

22.00 GAME OF THRONES 06 EPS 10

23.22 LA PROFECÍA DEL NO NACIDO

TNT

05.13 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

06.30 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

08.32 SOMBRAS TENEBROSAS

10.32 GRAVEDAD

12.05 FURIA DE TITANES 2

13.48 TRON. EL LEGADO

16.00 FURIA DE TITANES

17.49 EL LIBRO DE LA SELVA

19.50 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

23.55 KEANU

01.46 RENDIRSE JAMÁS 2

03.21 REC 4. APOCALIPSIS

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.17 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.40 LA NIÑERA

07.05 LA NIÑERA

07.29 LOST

08.14 LOST

08.58 LOST

09.42 LOST

10.26 CASADOS CON HIJOS

10.51 CASADOS CON HIJOS

11.16 CASADOS CON HIJOS

11.40 LA NIÑERA

12.05 LA NIÑERA

12.29 LA NIÑERA

12.54 LOST

13.38 LOST

14.23 CASADOS CON HIJOS

14.48 CASADOS CON HIJOS

15.12 CASADOS CON HIJOS

15.36 LA NIÑERA

16.00 LA NIÑERA

16.24 LA NIÑERA

16.47 BICHOS. UNA AVENTURA EN

MINIATURA

18.30 LAS AVENTURAS DE ZACHARY

BEAVER

20.06 ADICTOS AL AMOR

22.00 TERRENO SALVAJE

23.55 EL BUENO DE LA PELÍCULA

SPACE

01.32 ARENA. DESAFÍO MORTAL

03.09 INVASIÓN

05.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 INCORREGIBLES

07.25 ÁGUILAS BAJO EL SOL

08.59 ¿QUIÉN SOY?

10.50 SPAWN

12.30 GREMLINS

14.28 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

15.57 EL AVISPÓN VERDE

18.00 EL HOMBRE ARAÑA

20.13 SWORDFISH

22.00 THE WHITE STORM





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 12, SHOW EXCLUSIVO DE RODDY MONTENEGRO, Y SALITRAL.

+ SÁBADO 20, A LAS 23, PEÑA DE LOS PUEBLOS. ACTUARÁN LA

INSTRUMENTAL SALAMANQUERA, CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS

CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

DOMINGO 21, A 22, PEÑA DE LOS PUEBLOS. ACTUARÁN LA

INSTRUMENTAL SALAMANQUERA, MOSOJ ÑAUPA, NACIDOS DEL

TIEMPO, SALITRAL Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL

Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA TROPICAL.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES12, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.

*VIERNES 19, SHOW HUMORÍSTICO CON POCHI CHÁVEZ.

*VIERNES 26, RECITAL EXCLUSIVO DE CLAUDIO ACOSTA.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE

CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

08-10/04 -16:20 (Cast) 18:50 (Subt)

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL10/04 22:10 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

08-10/04 16:50 (Cast) 19:15 (Cast)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 10/04 22:15 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

08-10/04 16:30 (Cast) 18:50 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 10/04 22:30 (Subt)

CEMENTERIO DE

ANIMALES (2D) TERROR (+ 13

AÑOS)

08-10/04 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

22:20 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

08-10/04 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:50- (EXCEPTO

LOS JUEVES)

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30-

CEMENTERIO DE

ANIMALES APTO 16 años

CASTELLANO 2D 20:10- 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 22:20-

SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 17:00 (EXCEPTO

SÁBADO)

VENTA ANTICIPADA

ESTRENO 25-04-2019

AVENGERS: EDGAME

CASTELLANO 2D 15:30- 19:20-

23:10

CASTELLENO 3D 22:30