Attaque 77 y su relación con “Vitillo”, “Peteco” Carabajal y el Mocase

El grupo roquero Attaque 77 que acaba de lanzar su nuevo disco “Triángulo de fuerza” y en el que incluyeron canciones donde denuncian la minería a cielo abierto y la lucha de los pueblos originarios y del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), consideró que “escribir una canción es una forma de hacer visible un problema que atraviesa el pueblo, la sociedad”.

“Sin tierra” muestra el lado combativo de Attaque, que defiende a los pueblos originarios de Santiago del Estero, mientras que en “A cielo abierto” critica a la minera canadiense Barrick Gold y rescata la lucha de los pobladores de Jáchal.

El guitarrista y vocalista Mariano Martínez, el bajista Luciano Scaglione y el baterista Leo de Cecco charlaron con Télam sobre su nuevo trabajo.

¿Cómo surgió la experiencia con el Mocase? ¿Cómo se contactaron con ellos?

Nosotros vamos por el país recorriendo los pueblos y abriendo los ojos, ¿no? En el caso de ‘A cielo abierto’ estuvimos con la gente de Jáchal, en San Juan. En Jáchal por supuesto, el río está envenenado. Ahí está eso.

Una manera de hacer este problema visible es una canción, es una banda contándolo, porque sino no lo vemos, no lo estamos viendo en la tele. Y acá en Buenos Aires no nos enteramos de nada. Es nuestro aporte. pero ese tipo de corporaciones tienen tanto poder que son capaces de tapar todo, de ocultarlo, que no quede nada. En realidad lo que no queda nada son de los pibes, del pueblo y de la gente.

¿Cómo nació “Canto eterno” donde participan “Peteco” Carabajal y “Vitillo” Abalos?

Yo me fui a vivir a la sierra de Córdoba hace muchos años, hice el estudio y laburamos mucho ahí. Conocimos muchos músicos. A mí me tocó producir a una banda de folclore de Córdoba, que es Los Sacha. En esa banda toca Lucas Ninci, nuestro pianista de años y todo eso sirvió para empaparnos del folclore.

Fue eso, en realidad tomar conciencia de que nuestra música, nuestro rock nacional, tiene esta identidad que tiene que ver con la música que no intencionalmente fuimos escuchando cuando éramos chicos. Lucas empezó tocando el piano sacando las cosas de Los Hermanos Ábalos. Todos admiramos mucho a Peteco ya en aquel momento y en seguida surgió invitarlo. Ahí mismo Álvaro Villagra sugirió también llamar a Vitillo y lo contactamos.

Fue impresionante porque Lucas había aprendido a tocar con Los Hermanos Ábalos y así nuestro gran prócer de la música es Vitillo. Haber llegado a ese punto en donde en un disco de Attaque 77 está Peteco y está Vitillo, ya está, ¿no? Ya no se puede hablar de etiquetas, es música argentina. Le preguntamos a Peteco en ese momento ‘¿a qué te suena?’, y él decía ‘es rock nacional, rock argentino’.

Eso es lo que somos, una banda de rock argentino. En este disco abrieron mucho el abanico musical. Sí, hay unas variantes por ahí, un aire un poco folclórico que es bien novedoso. En realidad no tanto, porque siempre está esa raíz en cualquier disco de rock argentino. Es una raíz de folclore y de tango que es lo que tenemos en el ADN, nos criamos con eso.