Alberto Cortez: una personalidad exquisita de la música popular

-

Con gran tristeza me “desayuné” con la noticia de que “el amigo que se fue” era el autor de la vibrante melodía “Cuando un amigo se va”. Pampeano, tuve la dicha de conocerlo. Su “Castillos en el aire” es la propuesta de una “locura”: la de vivir cantando, a pesar de todo; soñando con un mundo etéreo en el que lo ridículo es expresión de un proyecto de felicidad.

Amaba todo: la vida, la familia, los amigos y hasta los animales, personificados en canciones inolvidables. Nos gustaba tanto a Paco y a mí, que, en un viaje a Mar del Plata, no dudamos y dimos prioridad uno el asistir a su espectáculo. El casete con sus canciones era el compañero de ruta de nuestros viajes.

Cuando vino a Santiago y se presentó en Zambra, se extrañó que una familia en pleno (los seis: esposos y cuatro hijos) estuvieran presentes. Se acercó con dulzura a Pablo y le dijo: “tenés una cara de pícaro...” (no se equivocó). Los otros tres también lo disfrutaron. En un viaje a Santa Rosa, para visitar a mi hija y su familia pampeana, asistí a un espectáculo de jerarquía, organizado por los jóvenes de la parroquia de Luján.

La actuación fue tan importante que no pude con mi genio e interrumpí en el escenario y le pedí al público una calidez acorde con el esfuerzo y la calidad del espectáculo ofrecido. Me refería a cada integrante y lo más saliente de su presentación. Y “rematé” con el pedido de un justo y ferviente aplauso, cuando la ocasión lo amerite, “no vaya a pasar como con Alberto Cortez, al que La Pampa lo ignoró y tuvo que triunfar en España, para que, de regreso, se “despertaran” y reconocieran el éxito. Va una breve anécdota: al día siguiente fuí a misa, parroquia de Luján, y unos chicos me reconocieron: “Es la señora que nos felicitó anoche”. Vino el cura párroco y me pidió que “le hiciera el honor” de una lectura. Me pidieron volver siempre y fueron muy cariñosos conmigo.

Entendieron la lección. Si algo gusta, hay que decirlo; si algo está bien, hay que agradecerlo. No dar por sobreentendido nada. Existen las palabras gracias, te quiero, que bien.

Alberto Cortez recibió y conoció el tardío halago. Músico excepcional, compuso inolvidables canciones, plenas de emotividad, sencillez, cariño. “Cuando un amigo se va”: refleja el valor profundo de todo lo que puede significar el sentimiento.

En su conocidísimo estudio sobre la amistad, el famoso autor francés llega a sostener que la amistad es sentimiento puro, intenso y libre, más valioso quizás que la familia, porque uno no elige al padre, a la madre, hermanos, etc. En cambio al amigo “se lo elige” de manera tal que la empatía resulta fácil, intensa, fluida. “Castillos en el aire”: planta la “locura” del que sueña, es libre, da rienda suelta a su emotividad. La vasta producción de Alberto Cortez tiene una impronta común, la del cariño, el estímulo, la cohesión. Hizo de cada compañero de equipo, un músico valioso. Aprendió de cada uno de ellos la jerarquía de cada rol.

Y en toda relación, la interrelación, la ida y vuelta resulta altamente enriquecedora para ambas partes. Desde mi humilde Santiago, que gracias a Dios es cálido, expresivo, cordial, despido con el respeto, afecto y admiración que se merecen las personas nobles, como Alberto Cortez al que digo: tienes la eternidad para levantar “Castillos en el aire”.