Para Eduardo Menem, la gestión de CFK fue “desastrosa” y la de Macri “empeoró” las cosas

Hoy 00:11 -

El exsenador nacional y ex presidente de la Convención Constituyente de 1994, Eduardo Menem, sostuvo que el gobierno de Cristina Kirchner fue “desastroso” y que Mauricio Macri, “a la situación mala que había no la supo manejar y estamos peor”. Fue su descripción de los dos principales candidatos para las elecciones, para las cuales no escuchó aún, ninguna propuesta de cómo salir de la crisis.

El político que tuvo un rol preponderante en los dos gobiernos de Carlos Menem, sostiene que el menemismo tuvo ocho años exitosos, por lo que consideró de “mala fe” cuando se lo compara con el macrismo. El riojano se pronunció sobre estas cuestiones y otras que hacen a la agenda política y judicial de la Argentina, en una entrevista con EL LIBERAL, en la que dejó categóricas definiciones.

Sobre la realidad del país, manifestó que “es muy preocupante”, más aún porque “el Gobierno pareciera que no tiene un rumbo, ha venido errando en todos los casos. Ha generado expectativas, fijado plazos y no los cumplió en absoluto, pareciera que han venido improvisando, de que Macri para abajo no hay gente con cintura política”.

“Muchos podrán haber sido exitosos para manejar sus empresas, pero no significa que sean exitosos para manejar un país”, cuestionó. Para Eduardo Menem, el primer y grave “error” que cometió Cambiemos “fue no decir la situación en que estaba el país cuando asumieron.

Tenían que hacer un inventario de cómo recibían las cosas, porque después le iban a echar las culpas a ellos. Y no solo que no lo hicieron porque consideraban que no había que tirar malas ondas, sino que a la situación mala que había esta gente no la supo manejar y estamos peor”, reprochó.

Por eso, juzgó injusto que se compare al macrismo con el menemismo, cuando se hace la referencia que responden a un mismo modelo, el neoliberal. “¡Pero cómo lo van a comparar con un gobierno que ha sido totalmente exitoso, que tuvo 8 años de estabilidad, donde se dejaron 33 mil millones de dólares de reservas, donde el PBI per cápita fue el tercero más alto de la historia del país, cuando conseguimos el autoabastecimiento energético!”, aseguró. “Cómo se puede comparar, no hay punto de comparación.

El que dice eso, lo dice de mala fe o está mal informado”, dijo. Por ello sostuvo que acompañará “al que gane la interna” del peronismo. Consultado si mantendrá esta posición aunque gane Cristina Kirchner, fue contundente: “Yo estoy hablando del peronismo, Cristina es de otro partido, de Unidad Ciudadana. No la tengo en cuenta, además cuando estuvieron en el gobierno se encargaron de menoscabar al peronismo. Se apartaron de la liturgia peronista, ellos no se consideraban del partido, ahora por conveniencia quieren venir.

No debería participar en la interna salvo que abandonen el otro partido y vuelvan a ser peronistas”. Sobre CFK agregó: “Desde el punto de vista político su gobierno fue desastroso. En este momento no sé a quién voy a votar, pero si sé a quién no voy a votar. Creo que eso queda claro”.