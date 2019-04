El jefe del Ejército uruguayo se negó a repudiar las desapariciones

Hoy 00:17 -

MONTEVIDEO, Uruguay. El nuevo comandante en jefe del Ejército uruguayo, Claudio Feola, que asumió ayer su cargo, dijo a la prensa que “no está en condiciones” de afirmar si las denuncias respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1973- 1985) son reales.

Las palabras de Feola surgieron tras el pedido de la organización “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, que solicitó al nuevo comandante que repudiara los hechos ocurridos durante el golpe de Estado. “Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en las que yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no es real.

Acá hay gente muy antigua que capaz que hasta un test psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”, subrayó Feola. En este sentido, el comandante en jefe dijo que no va a repudiar lo sucedido porque no sabe si está confirmado. Consultado sobre qué sería lo que no está confirmado -si las desapariciones o las torturas- desistió de contestar.

Feola es el tercer comandante en jefe en menos de un mes, ya que a inicios de marzo fue cesado Guido Manini Ríos por cuestionamientos a la Justicia uruguaya y, el 1 de abril, José González fue destituido tras la filtración de las confesiones de delito del exmilitar José Gavazzo durante la dictadura que habían sido omitidas por las autoridades. La destitución de González se dio después de que el medio El Observador publicara el 30 de marzo actas del Tribunal de Honor del Ejército uruguayo en la que había documentos que incluían una confesión de Gavazzo admitiendo haber cometido delitos durante la dictadura.

Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cadáver del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro (centro) para hacerlo desaparecer.