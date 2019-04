FÚNEBRES | 9 de abril de 2019

Hoy 00:36 -

- Juan Eliceo Banegas (La Banda)

- Elena Rosana Corbalán de Acosta (La Banda)

- Leonardo Pablo Japaze

- Juan Edgar Antonio (La Banda)

- Plácida Medina de Boglione (Las Termas)

- Cristina del Carmen Suárez

- Argentina Consolación Ruiz

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Chichi y toda su familia.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su esposo Andrés Acosta, sus hijos Milena y Arón participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11: 30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Irigoyen y Garay (S.V) Serv Soc Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (Tuñi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su hermana María Victoria y su hija Lourdes participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (Tuñi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su hermana Verónica, sus hijos Daniela, Gustavo, Martín y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su hermano.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus primas hermanas Verónica Gelid, Ana María de Coronel, Victoria de Bejarano y Carlota de Gorini, hijas de su tía Victoria Feré de Barquín, y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus amigos y vecinos Lucho Abdala, Pico Jiménez, Negrito Galván y Pepe Rotondo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/819|. Consejo directivo, tribunal de Etica, tribunal de especialidades, departamentro de docencia y capacitacion, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero prticipan con profundo pesar el fallecimiento del padre der su matriculada Dra. María Josefina David. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/819|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. María Josefina David. Ruega oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Felices los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Juan Armando Manzur. Mirta Miranda y Jorge Gonzalo Manzur, despiden con profundo dolor a su vecino y amigo Tuñi. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Fernando Gonzalo Miranda y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (TUÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. A nuestro querido vecino, lo despedimos con mucho dolor, porque fue muy buena persona, gentil, solidario y servicial. Familias Díaz, Veliz, Llugdar, Siola, Montenegro, Marcos, Rotondo, Palacios, Giménez, Chipolletti, Secco, Merletti y España, le pedimos al Señor lo colme de bendiciones y le haga brillar la luz eterna y para su familia le de cristiana resignación.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Carolina Pérez y su hija Emilita participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios por su eterno descanso y pronta resignación a su familia.

GALLARDO, ROBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo, Nicolás Domingo Gentile Bravo y Domingo Bravo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega docente Roberto. Elevan oraciones en su memoria y que descanse en paz.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Comision directiva de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, socios y vecinos acompañan en estos momentos de dolor al ex presidente de esta institucion, Sr. Manuel José y flia, por el fallecimiento de su hijo y elevan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Sus hijos Verónica, Javier, Silvia; sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Su sobrina María de los Ángeles Pereyra y tu sobrino Juan Carlos Coronel y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Gilberto y Cristina Parisini y sus hijos Daniel, Cecilia, Victor, Franco y Josefina, Antonella y Sergio y respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a Rudy y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor . Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Los compañeros de trabajo del SPEP de su hija Verónica; Pablo Leyria, Magalí Macias, Alejandra Taboada, Cecilia Abdala, Federico Rosenzvaig, Analia Guzman y Eloisa Velarde, acompañan en su dolor a toda la flia. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Amigas de Silvia Quiroga; Elias Gabriela, Emilse Guzman, Sabrina Fosco, y Mariela Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Cristina Navarro e Itatí Cejas con sus respectivass flias., acompañan a su hija Vero Quiroga y flia. ante la perdida de su Madre. Ruegan que Dios consuele sus corazones.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Susana Muratore y flia., acompañan a su hija Verónica en este difícil momento. Ruegan para ella el descanso eterno.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. María Isabel Díaz e hijos Claudia, María Fernanda y Juan Carlos Coronel (h), participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Silvia, muy dolida te despido, que brille para ti la luz divina. Dory Díaz Jugo, su hijo y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Juan Carlos, Esteban, Zurdo, Leo, Antonio, Federico, Víctor, Carlos Juan, Pato, Pinti y Gustavo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de sus amigos María y Juan Carlos.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Su consuegra Ivonne Pérez y flia De Gottardi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y encuentren pronto consuelo.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Silvina y Carlos Silva Neder, sus hijos Lourdes, Carlitos e Isabel, participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Verónica y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. La Asociación Cooperadora, personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 1 Federico Froebel, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Sra. celadora de esta institución Lic. Verónica Quiroga.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Diego Nicolás García, su esposa Analia Postiglioni y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Verónica y sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañamos a su hija Silvina en este momentos, con mucho cariño sus amigos; Analia, Paola, Alejandra, Cecilia, Marcela, Laura, Marcia y Seba, Mónica e Irene, participan con dolor su fallecimiento.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Andrés Ventimiglia, Fernanda Coronel y sus hijos Ignacio y Gonzalo, acompañan en dolor a sus hijos Javier, Verónica y Silvina. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Los compañeros de su hija María Pía; Silvina, Roxana P, Lucia, Fernanda, Mónica, Susana, Verónica B., Cecilia, Karina L., Marina, Andrés, Adriana, Karina C., Verónica L., Blanca, Flavia, Viviana, Julia, Mirta y Silvia Roxana C. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Ramón Cabrera, Rita del Valle Morales de Cabrera, sus hijos Fredy, Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus hijos Javier, Verónica y Silvina. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. Héctor Cabrera, Nancy Garcia Sesin y sus hijos Agustina y Sebastian, participan con profundo dolor el fallecimiento de Silvia, mamá de sus amigos Javier, Verónica y Silvina. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su esposo Rodolfo Medina, sus hijas Micaela y Débora, sus hermanos Trinidad, Federico y Raúl participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 14 en el cementerio de Maco. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima Charito, su esposo Gustavo Gallo y familia participan con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus sobrinos Myriam, Miguel Ángel y Claudia Catán y respectivas flias. participan con profundo dolor de su fallecimiento, rogando resignación para su familia.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su sobrina Claudia Catán y Marcos Franzzini e hijos Juan Cruz y Justina, acompañan en este momento tan doloroso a su querido tío Gringo y a sus primos Alejandra y Fernando, pidiendo por su eterno descanso y abrazando en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Felices los humildes de corazón, porque de ellos es el reino celestial". José Gómez, María Ángela y flia. participan con dolor su falleicmiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". José Gómez (p) y Sra. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|.. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno'. El Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda y su Comisión Directiva, participa y acompaña el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero Roger Suarez. Elevan oraciones en su querido memoria. Julian Luna secretario general.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. AMET participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Mary Quiroga y Roxana Navarrete participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui, la familia que formaste con tanto amor ¡no te olvida! Tu esposa Ángela Gutiérrez, y tus queridas hijas María E. y María Mercedes; tu hijo político Osvaldo y tu nieta Amira invitan a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs. para rogar por su eterno descanso.

CERRO, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/4/06|. Sus hijos: María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro; hijos políticos; nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse el próximo sábado 13 de abril a las 19 hs. en la capilla del Colegio de San José para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el décimo tercer aniversario de su fallecimiento.

NAVARRO, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposa María Mercedes Guardo de Navarro y sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse el noveno día de su partida.

NOGUERA, ALICIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. "Hija mía, nunca te olvidaré, te llevo en mi corazón! Por siempre hasta que un día nos encontremos junto a tu madre! Se invita a la misa en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20, con motivo de cumplir 9 días de su fallecimiento. Su padre Juan Carlos Noguera.

NOGUERA, ALICIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hermanas y sobrinos invitan a la misa en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20 hs, con motivo de cumplir 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, KARINA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/06|. "Cuando la vida nos separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa y el de los gratos momentos compartidos, nos motiva a seguir adelante". Karina! ... a trece años de tu partida te recordamos con el cariño de siempre, tus padres Naty y Nemesio, tus hnos. Valeria, Augusto y Anahí y tus sobrinos rezamos por tu descanso en paz.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. El tiempo pasa... pasa... y mi hijo ya no está. Solo le pido a Dios que me de fuerzas para sobrellevar esta triste realidad. Dany querido, hubiera querido que siempre estés a mi lado, hasta el final de mis días, de mi último respirar, eras tan bueno, tan noble, tan amoroso. Hijo querido, te extraño tanto, extraño tu sonrisa, tus travesuras de niño bueno, de joven estudioso, alegrabas mis días con tu compañía y en una noche serena, en silencio, con una sonrisa suave, con una mirada apagada, sin luz ¡adiós, adiós mamá! y no sé qué sucedió, Dios te llevó y poco a poco con tus pocas fuerzas te alejaste de mi. Hoy puedo decir, gracias hijo por tantos recuerdos que me hacen muy bien y es como estar cerca de ti. Te quiero, te querré toda mi vida. Tu mamá "vieja Gringa" que te ama con el corazón, Carolina.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, JUAN ELICEO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus hijos Graciela, Rosario, Juan y Carlos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Europa y Antaje. Serv Soc Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Querida Pirucha, amiga de siempre, te acompañamos con oraciones y rogamos por el eterno descanso del alma de tu hermano y por la cristiana resignación de su esposa, hijos y demás familiares. con mucho afecto pedimos a Dios que te bindiga y te de fortaleza para superar estos difíciles momento. Luistia de Murillo, su esposo Mario, sus hijos Rita y Andrés, Martín e Ivanna.

JUAN, ANTONIO EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su esposa Aurora Sosa, sus hijos Nori y Toni, h. politicos Jorge y Mirian, nietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia, el cortejo partirá de Soler y San Carlos S/V COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUAN, ANTONIO EDGAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Su esposa Aurora Sosa, sus hijos Nori y Toni Juan; hijos políticos Jorge y Miriam, nietos Williams, Oriana, Nahim, Antonella, Dilara, Milagro y Samir Juan. Sus restos son velados en s.v. (San Carlos y Soler) y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

JUAN, ANTONIO EDGAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. ''Señor ya está ante tí, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su hija Nora Juan, su hijo político Jorge Gomez, sus nietos Williams, Tomás, Nahim Antonio y Milagro Jorgelina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAN, ANTONIO EDGAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su hijo Edgardo Juan, su hija política Miriam Gómez, sus nietos: Oriana(a), Antonella, Dilara, Samir Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUAN, ANTONIO EDGAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Hermano: Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Sus hermanos: Julian Juan y flia. Loli, Marina, Miguel, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia a las 11 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

JUAN, ANTONIO EDGAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su hermana Marina. Sus sobrinos Claudio, Luciano, Milagro, sus sobrinos nietos Rakel Astrid y Morena, lloramos tu partida y te recordaremos siempre.'' Por siempre Lechón''.

JUAN, ANTONIO EDGAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Querido tío Negro: Sentimos mucho tu pronta partida al Reino de los Cielos. Te extrañaremos y recordaremos siempre. Tus sobrinos Patricia, Eduardo, Germán, Mario y sus respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

JUAN, ANTONIO EDGAR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su tia: Tomasa Juan de Jorge, sus primos Beto Jorge y María Elida Ledesma, sus hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

VIEYRA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 6/4/19|. Pablo Gerez y flia, participan de su fallecimiento y acompañan en éste dificil momento a su hijo Gustavo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, la comunidad de la E.E.B.A. Nº 5 participa e invita a la misa a realizarse en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30 hs.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. "Sé que sigues y guías mis pasos desde arriba. Abuelo, la huella que has dejado en mí y de la que tan orgulloso me siento, hace que siempre te note muy cerca, como una parte más de mi ser". Su nieto Matías, eleva oraciones en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento.

DÍAZ, ROBERTO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Quédate en mi memoria y sus recuerdos, quédate allí donde nadie te toque donde cada vez que te busque pueda encontrarte querido hermano. Su esposa Marisa, sus hijos Rodrigo y Valentina; sus hermanos Gladys, Ramón, Hernando, Walter, Claudio, Leo, Pedro y Moni con sus respectivas familias participan son dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROBERTO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. "No llores su me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su hermana Gladys Itela Díaz, su esposo Carlos Zani, sus sobrinos Miguel, Miryam, Claudia y Gustavo; sus sobrinas nietas María Paz y María Serena Gallardo Juárez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROBERTO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus sobrinos Néstor, Edgardo y Karina Fernández con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilí.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (CHICHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) participa su fallecimiento y acopañ a sus hijos Cali y Jorge y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Negrita Carrillo de Vittar y familia y Rodrigo Vittar y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso en paz.

IBÁÑEZ DE CRUZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Maria: No te imaginas cuanto vacío dejaste con tu partida, pero tenemos que aceptar la decisión de Dios misericordioso y agradecer a esa novia ejemplar, a esa esposa fiel a su hogar, a esa madre leona en el cuidado de sus hijos y de su esposo. Estarás eternamente en mis recuerdos por el resto de mis días de vida, solo que no podré escuchar tu dulce vos cuando me hables. Su esposo Dardo Cruz.

IBÁÑEZ DE CRUZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su sobrino Raúl Quiroga, Mabel Moyano e hijas Ivana y Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE BOGLIONE, PLÁCIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus sobrinos Ana Cavalie, Luis Saleme y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

RUEDA, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5//4/19|. Sus amigos íntimos de toda la vida y compadres: Selva Laplace de Lencinas, Nerio Lencinas, su ahijada del alma Eugenia Lencinas de Di iorio, su esposo Enrique Di iorio, sus hijitos Romulito y Gina. Su amiga de toda la vida Celsa Laplace de Marcos, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida Inés. Descansa en paz junto a tus seres queridos, que ya estarán contigo en el Jardín más bello! del cielo junto al Señor nuestro Dios.

TOLOZA DE ARANDA, SARA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció 9/3/17|. A tan sólo 2 años de tu partida tu ausencia se siente en cada rincón de la casa, ¡cómo duele no tenerte mamila! Descansa en paz, Que bien te lo mereces después de haber dado todo de ti a la familia y al qué te necesitaba. te extrañamos mucho.Tus hijos Liji, Chuna, Huguito, nietos Ebert, Arturo, Valentín y Cristian, hijos políticos Liliana y Guillermo invitan a la misa a dos años de su fallecimiento el domingo 14 de Abril 20:30 Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Tus hijos, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan con cariño a 10 años de tu partida. Que Dios te tenga en su gloria.