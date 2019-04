Alfaro, con varias dudas para un partido clave

Hoy 01:14 -

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, tiene algunas dudas para conformar el once inicial que jugará mañana en la “Bombonera” ante Jorge Wilsterman de Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América 2019. Las incógnitas estarían de mitad de cancha hacia adelante, zona en la cual el director técnico tiene más variantes y donde estarían confirmados Iván Marcone, Nahitan Nández, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Entre Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tévez y Emmanuel Reynoso pelearían por dos lugares en la zona de gestación de juego, mientras que en la parte defensiva están confirmadas las vueltas de Julio Buffarini, Lisandro López y Emmanuel Mas, quienes tuvieron descanso en el empate ante Aldosivi (1- 1).

Con respecto al marcador de punta izquierdo, por ahora Mas sigue siendo titular más allá del buen partido de Frank Fabra el sábado en Mar del Plata, muy valorado por el cuerpo técnico que siempre tuvo debilidad por las cualidades futbolísticas del colombiano. El equipo ante el conjunto de Cochabamba formaría con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitan Nández y Emanuel Reynoso o Cristian Pavón; Carlos Tévez o Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Tanto Pavón como Zárate jugaron el sábado en Mar del Plata: el extremo lo hizo en forma regular, mientras que el ex Vélez fue una de las figuras del partido y conquistó un gol. Habrá que ver qué decisión toma el DT respecto de “Bebelo” Reynoso, de características de juego que según el entrenador en Boca no abundan, y que fue uno de los pocos que no jugó mal la semana pasada cuando el “Xeneize” cayó por 3 a 0 ante Atlético Paranaense en Brasil. Otra duda planteada es saber si Alfaro respalda la titularidad de Tévez, de flojo partido en Brasil, o respeta el buen momento de Zárate.