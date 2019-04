“Tengo recuerdos muy lindos del clásico”

Hoy 01:16 -

El domingo será un día histórico para la provincia, ya que por primera vez se jugará el clásico mayor de Santiago del Estero en la B Nacional. Y como en ambos planteles predomina la presencia de jugadores foráneos, para la gran mayoría de los protagonistas el del domingo también será el primer clásico santiagueño de sus carreras. Claro que hay excepciones.

Y del lado del Ferro hay un volante central que tiene una vasta experiencia en clásicos ya que enfrentó a Mitre en prácticamente todas las categorías (sólo le faltó Federal B). Se trata de Cristian Vega, producto de la cantera ferroviaria, que ya disputó clásicos ante el Aurinegro en Divisiones Inferiores, Liga Santiagueña y Federal A. Y el domingo es número puesto para jugar también en la BN.

“En federal B no llegué a enfrentarme con Mitre porque cuando debuté profesionalmente en Central, el equipo ya se encontraba en el Federal A. Después en las otras categorías sí jugué y la verdad que no llevo las estadísticas de cuántos partidos jugué ni los resultados, pero tengo recuerdos muy lindos de esos partidos”, le contó el “Kily” a EL LIBERAL. A la hora de elegir uno de esos “lindos recuerdos”, Vega no dudó: “El que mejores recuerdos me dejó fue el del Federal A en el 2014, que le ganamos 2 a 1 de local.

En ese torneo ascendimos a la B Nacional”. Central Córdoba ya comenzó a transitar la semana previa al esperado duelo. Y Vega sabe que estos son días más que especiales. “Estamos contentos por el presente del equipo y sabemos que tenemos que hacer una semana muy buena para llegar de la mejor manera al clásico”, señaló. “Es bueno el momento del equipo, venimos de dos triunfos (ante Chicago, por Copa Argentina, y ante Temperley, por la B Nacional) y nos encontramos dentro de los clasificados para el reducido. Pero sabemos que los clásicos son partidos apartes y que se juega con un plus especial”, agregó. Un clásico motiva a cualquiera, pero el de Santiago probablemente motive al “Kily” más que a cualquier otro jugador: “Es un partido muy importante para todo jugador, sumado a que vengo desde las inferiores del club y jugué varias veces el clásico.

Pero en esta categoría enfrentarse va a ser algo histórico porque se da por primera vez y eso motiva aún más”. Por si hiciera falta más motivación, los dos están en zona de reducido y se juegan muchas chances de alcanzar el objetivo. “Nosotros somos conscientes de todo lo que nos jugamos, por eso debemos estar preparados”, sostuvo el volante al respecto.

El partido ya empezó a jugarse en la cabeza de Cristian Vega: “Seguro va a ser un partido duro por todo lo que se juega, y más por ser un clásico. Pero nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego y todo lo que nos pida el cuerpo técnico”. Hasta hace un par de fechas, Mitre acumulaba siete cotejos sin ganar y estaba fuera del reducido.

Pero ganó los últimos dos cotejos y volvió a meterse en el octogonal, apenas un punto por debajo de Central. “Eso no nos cambia en nada en la planificación. Nosotros sabemos que a cada partido hay que tomarlo con la seriedad, responsabilidad y profesionalismo que se merece”, dijo Vega sobre la levantada del clásico rival. Y a la hora de analizarlo, tuvo palabras de elogio para con Mitre: “Sabemos que es un buen equipo, duro, con buenas individualidades”.

El plantel tuvo ayer día libre luego de haber convivido seis días en Santa Fe y Buenos Aires. “Todas esas cosas suman, contamos con un grupo muy unido, fuerte y positivo”, señaló el “Kily”. Por último, Vega dijo que será “una ventaja” jugar el clásico de local. “No dudo que va a estar llena la cancha y que va a ser una ventaja para nosotros jugar con nuestra hinchada. Va a ser importante ser local”, concluyó.