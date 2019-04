El rally del club Olímpico tuvo una gran adhesión

Hoy 01:26 -

Más de 250 inscriptos le dieron el marco adecuado al “Primer Gran Rally de MTB” organizado por el Club Ciclista Olímpico y fiscalizado por Santiago del Estero Mountain Bike Club.

La actividad tuvo fines solidarios. Una fiesta que sirvió para que el “Negro” recupere una disciplina deportiva fundamental en su rica historia de cara a los 100 años de su fundación.

El recorrido tuvo 35 km. Para destacar el costado solidario de los competidores y su familiares que ayudaron con leche y pañales a personas en situación de vulnerabilidad.

Estos son los resultados: Máster B Plus: 1) Cristian Vidarte; 2) Claudio Córdoba. Élite: 1) Tomás Montenegro; 2) Martín de San Segundo. U23: 1) Mario Jail Messa; 2) Bruno Luna. Juveniles: 1) Gabriel Villaroel; 2) Emiliano Achaval. Master Plus A: 1) Lucas Deffis; 2) Matías Noriega. Máster C: 1) Juan Villagra. Máster D: 1) Víctor Deffis. Cadetes: 1) Elías Lizarraga; 2) Martín Chazarreta. Menores: 1) Brian Suárez; 2) Octavio Aranda. Dama Juveniles: 1) Magui Crespi; 2) F. Achaval. D. Elite: 1) Guadalupe Scarano. Máster A: 1) Verónica López; 2) Andrea Sarmiento. Damas Máster B: 1) Daniela Fili. Promocionales: 1) Eduardo Velázquez.