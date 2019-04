Video: El gol errado del año ya tiene dueño

-

Eric Maxim Choupo-Moting, del Paris Saint-Germain nunca olvidará el partido contra el Racing de Estraburga por la Ligue 1 de Francia.

Es que el delantero camerunés tuvo en su pies el gol que le hubiera dado el campeonato a su equipo, ya que el encuentro finalizó 2 a 2 y postergó un nuevo campeonato del poderoso equipo francés.

Su compañero de equipo, Christopher Nkunku, había logrado deshacerse del arquero rival con una brillante vaselina y el balón se dirigía sin problema hacía la portería vacía. Sin embargo, Choupo-Moting, quien se encontraba muy cerca, detuvo la trayectoria del esférico en plena línea de gol e impidió que entrara. Insólito.

Is this the worst miss of all time?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b