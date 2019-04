Le prestó el iPad a su hijo y se lo devuelve bloqueado por 48 años

Hoy 08:39 -

Evan Osnos, un periodista estadounidense de The New Yorker Evan, vive una pesadilla con su iPad luego de que su hijo lo bloqueara por 48 años.

En un tuit publicado la semana pasada, Osnos contó que su iPad se bloqueó debido a que su hijo de 3 años de edad intentó reiteradamente desbloquear el acceso al dispositivo. En una imagen de la pantalla de la tableta publicada por el periodista se pude leer el siguiente mensaje: "vuelva a intentarlo dentro 25.536.442 minutos".

El mensaje con la foto de la pantalla de la tablet se hicieron virales rápidamente, y Evan comenzó a recibir una serie de consejos, que iban desde recomendaciones para destrabarlo, o guardar el dispositivo y regalárselo a su hijo cuando cumpla 51 años.

Evan Osnos, un periodista estadounidense de The New Yorker Evan, vive una pesadilla con su iPad luego de que su hijo lo bloqueara por 48 años.



En un tuit publicado la semana pasada, Osnos contó que su iPad se bloqueó debido a que su hijo de 3 años de edad intentó reiteradamente desbloquear el acceso al dispositivo. En una imagen de la pantalla de la tableta publicada por el periodista se pude leer el siguiente mensaje: "vuelva a intentarlo dentro 25.536.442 minutos".



El mensaje con la foto de la pantalla de la tablet se hicieron virales rápidamente, y Evan comenzó a recibir una serie de consejos, que iban desde recomendaciones para destrabarlo, o guardar el dispositivo y regalárselo a su hijo cuando cumpla 51 años.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW