La mujer del video viral "Vístima": "Me están haciendo un bullying tremendo"

Fotos La mujer es furor en Youtube con los videos en los que se repite su furcio.

Elizabeth Ogaz Orrego es la mujer que está haciendo furor en el mundo, por su video viral en el que relata un conflicto con unos patrones que le debieron dinero y sin querer pronuncia "vístima" en lugar de víctima.

Completamente angustiada, la mujer le contó a "El Observador" que la está pasando muy mal y que la mala pronunciación está ligada a un problema que tiene con su dentadura, que hace que pronuncie mal algunas palabras.

Además, dijo que no puede salir a la calle, debido al bullying que le hacen en todas partes. "Ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos", dijo muy triste.

La mujer, que antes trabajaba vendiendo flores y curitas, desapareció del lugar y no volvió a ofrecer sus productos: "Hoy día (ayer lunes) me sentí mal, estaba comprando y no pude seguir caminando. Los carabineros tuvieron que venir a dejarme y, cuando me bajé, una vecina preguntó qué me pasaba y hasta el carabinero le dijo ‘¡no, si se está haciendo la vístima!'”

Por último, apuntó contra los medios de comunicación, por "ganar plata a costa de ella": "Es una irresponsabilidad de los canales y de los medios porque me están haciendo bullying. Están ganado plata a costa mía, ni siquiera saben por lo que estoy pasando”.