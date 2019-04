"Estaba muy estresado y necesitaba vacaciones", dijo Alberto Samid

Fotos Alberto Samid, detenido en Belice.

Hoy 10:23 -

El empresario Alberto Samid intentó quitarle dramatismo a su detención en Belice y aseguró que se fue hacia ese país porque estaba muy estresado y necesitaba tomarse vacaciones.

"Me fui un fin de semana de vacaciones porque estaba muy estresado. Ahora no sé qué pasó acá, pero no tengo miedo de ir preso, de ninguna manera", expresó Samid en pleno vuelo de regreso al país, tras haber sido expulsado de Belice por un delito migratorio.

Samid, quien era buscado por la Justicia argentina, por una deuda con el fisco de aproximadamente $28 millones, consecuencia de no pagar el IVA desde la década del noventa. Fue apresado en San Pedro, la ciudad turística con calles de arena, hacia la capital de Belice, en donde se definió su expulsión. Llegará al país esta noche.

A su salida de la comisaría Samid llevaba consigo una bolsa negra de nylon, se mostró de buen ánimo y se animó a hacer la "V" de la victoria con su mano derecha cuando era trasladado desde la isla turística.