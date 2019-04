La Banda dio su versión sobre el humo en la Ruta 34

Hoy 15:06 -

Este martes y en diálogo con EL LIBERAL, el fiscal de la municipalidad de La Banda, Walter Peralta, desligó al basurero municipal de cualquier responsabilidad respecto al múltiple accidente ocurrido ayer y que se cobró la vida de tres docentes santiagueñas.

“Apenas ocurrió el hecho, se hizo presente la escribana de la municipalidad con escribanos del gobierno y otros funcionarios. Con las fotografías pertinentes, se determinó que el humo no provenía del basurero municipal”, comenzó diciendo Peralta.

Con respecto a la función de dicho establecimiento, el fiscal expresó: “Ese basurero es de clasificación. Se separa los residuos orgánicos e inorgánicos. Lo que no se puede reciclar, se lleva a once kilómetros para su tratamiento y se quema. No ha habido ningún foco ígneo ayer ni nunca”.

De acuerdo con la autoridad municipal, el basurero “está autorizado por la Secretaría Ambiental de la Provincia y cuenta con mangueras, para que cualquier incendio pueda ser sofocado”, indicó.

Al referirse al humo que ocasionó la poca visibilidad que derivó en el accidente, Peralta sostuvo: “Nosotros no decimos que no hubo humo ni neblina. Eso está siendo investigado, pero hay otros basureros de particulares y tabiqueras de las que puede haber venido el humo”, a continuación agregó que su tarea es la de “deslindar las responsabilidades del municipio en cuanto a que, del basurero, no hubo ningún foco ígneo”.

Finalmente, sobre los rumores que indicaban que el humo provenía del basurero municipal, dijo: “Son especulaciones que no tienen ningún asidero técnico. Lo que se habla, es la opinión de vecinos y lugareños que hablan del humo, pero que no saben de dónde viene. Del basurero municipal podemos asegurar que no proviene porque ahí no se quema nada”, concluyó.