Orellana Lucca hará latir su corazón peñero

10/04/2019 -

La familia, el amor, lo cotidiano, lo urbanístico, los ríos Dulce y Paraná y la vida misma estarán reflejados en el nuevo disco que prepara para este año el Dúo Orellana Lucca. Será el sucesor de “Hermanos” y el que marcará el inicio de los festejos de los veinte años de trayectoria de este dueto formado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca.

Mientras afinan los detalles para esta nueva placa discográfica, “Manu” y “Pelu” están abocados a la realización de su tradicional peña folclórica que este año se concretará el próximo viernes 19, en Kalú. Allí, además de ellos, estarán “Demi” Carabajal, Nica Maldonado, Nacho Sánchez, Mauro Ledesma, Nico Montenegro, Turayqui y Tanta.

“Tocar en Santiago es apostar a que se pueda realizar una peña cada tanto. Poder tocar en nuestra tierra nos hace mucho bien y máxime aún al estar acompañado de nuestra gente. Hemos tenido la suerte de andar por muchos escenarios y ciudades, pero la peña siempre está en nosotros. La peña viene cuando terminan todos los festivales. Es lo que más nos identifica. Nosotros somos más peñeros que festivaleros”, resaltó Orellana en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“Nosotros somos más peñeros que festivaleros”, me decías en un inicio de la entrevista. ¿En dónde radica la diferencia?

Para mí es que en un festival hay mucha diversidad, muchos grupos a los cuales la gente acude a ver. La gente, en un festival, está toda dispersa. Nosotros siempre nos hemos sentido de la parte popular. No tenemos nada en contra de los de la platea, pero nuestra gente está siempre atrás, al fondo, bailando. En tanto, en la peña, lo podemos tener a todos porque nos van a ver a nosotros. Y a todos los que están dispersos en un festival los puedo encontrar en la peña cantando las canciones nuestras. Eso es lo que a nosotros nos hace estremecer porque es hermoso ver a todos disfrutando una sola música. Por esa razón es que siempre nos hemos considerado más peñeros que festivaleros.

En el nuevo disco, tal como lo hicieron en los anteriores, ¿tendrán músicos invitados?

Sí. Uno siempre quiere que haya invitados. Muchas veces depende de cómo se dan las cosas. Uno no puede forzar a nadie para que esté, pero siempre hay deseos de que nos acompañen músicos que nosotros admiramos mucho. Aparte, más allá de que sean exitosos y todo eso, tienen algo con nosotros que es lo que hace que uno quiera invitarlos. No pasa por si venden o no venden o son exitosos o no, sino por lo que ellos sienten por nosotros y a su vez nosotros lo que sentimos por la música que ellos hacen. Ojalá que puedan estar varios amigos. Todavía no está decidido en dónde vamos a grabar el nuevo disco, pero de seguro va a ser entre Córdoba y Buenos Aires, lugares donde siempre hemos grabado todos los discos.