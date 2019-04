“En las canciones, buscamos revivir esas cosas que a uno lo han formado de chico”

10/04/2019 -

¿Por dónde pasa el contenido de las canciones que, como bien lo dijiste, remarcan el proceso de fertilidad creativa del dúo?

En cada etapa que atravesamos en la vida cotidiana vamos viendo, juntando cosas y también extrañando otras. Me pasa de hacer alguna canción que hable de mi casa en Frías, de cuando era chico y hoy vuelvo a esos lugares y sentir que las personas que ya no están en esa casa, como mi abuela y mi padre, de alguna forma en la canción vuelven, están y cuando yo voy a ese lugar me siento acompañado por ellos también aunque no estén físicamente. En las canciones, uno va buscando revivir esas cosas y dar gracias a esas cosas que a uno lo han formado de chico. Eso por un lado, y después está lo actual, lo que uno vive en el presente con la familia, con los hijos, con los amigos, con las costumbres cotidianas.