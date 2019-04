VIDEO | Brutal ataque a su ex con su hija de 3 años en brazos

Fotos Brutal ataque a su ex con su hija de 3 años en brazos

Una joven madre fue atacada por su ex pareja mientras se llevaba a su hija de tres años en brazos en la ciudad de Mar del Plata.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y la mujer lo publicó en las redes, al igual que las fotos de los golpes que le hizo.

Natalia Tortorici fue la mujer atacada y según relató en un posteo que hizo en Facebook, ella salía con su hija Sofía en brazos de su casa y él fue directamente a "manotearla".

Agregó que "la nena estaba totalmente dormida y me la arrancó y se le bajaron los pantaloncitos”.

En las imágenes, se ve el forcejeo de Javier Fernández, su ex pareja, y cómo golpea a la mujer y a su hija. Natalia contó que cada vez que se acercaba él le pegaba y tuvieron que intervenir los vecinos. "Si no fuese por la gente que se acercó a ayudarme, no sé en qué habría terminado. Por eso es que necesito que alguien me ayude, porque tengo mucho miedo de lo que pueda volver a hacernos y de que vuelva a lastimar a Sofia", manifestó.