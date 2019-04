CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de abril de 2019

10/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

10.00 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 COLMILLO BLANCO

08.42 LA CARRERA DEL SOL

10.24 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

10.54 FENÓMENO

13.20 EL REY ESCORPIÓN

15.03 EL MAJESTIC

18.05 ANTES Y DESPUÉS

20.16 EL REY ESCORPIÓN

22.00 EL MAJESTIC

TCM

06.28 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 5 - CURSE OF THE GRANDMAS

06.53 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 6 - THE NANNY NAPPER

07.17 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN

08.02 LOST - T. 4 - EP. 7 - JI YEON

08.47 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON

09.31 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF THINGS TO COME

10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 1

10.39 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 2

11.04 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 3

11.29 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 4

11.54 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 5

12.18 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 6

12.42 LOST - T. 4 - EP. 6

13.26 LOST - T. 4 - EP. 7

14.10 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 1

14.35 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 2

15.00 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 3

15.25 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 20

15.47 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 21

16.09 ADICTOS AL AMOR

17.55 VECINOS AL RESCATE

19.54 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES

TNT

06.17 UN ROMANCE PELIGROSO

08.18 GRAVEDAD

09.51 UN HOMBRE DIFERENTE

11.42 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

13.48 SHERLOCK HOLMES

16.01 SOY EL NÚMERO CUATRO

17.57 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

20.05 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

22.00 ARMA MORTAL 3

SPACE

08.55 GREMLINS

10.51 SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO

12.19 CINTA ROJA

14.04 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

15.48 HACKER. AMENAZA EN LA RED

18.04 CELULAR

19.49 PUNTO DE QUIEBRE

22.00 VENGANZA DESPIADADA

CINECANAL

11.40 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

13.35 GRAN JUEGO

15.15 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA

17.30 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN

19.40 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

22.00 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

A DÓNDE IR

UPIANITA (INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

*SÁBADO 13, LAS 19, RODDY MONTENEGRO SE PRESENTARÁ EN LA FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA.

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (CTE. CÓRDOBA 456)

*DOMINGO 14 DE ABRIL, A LAS 18, “LA PEÑA DEL RANCHO” CON MISHQUI SIMI, GRITO SANTIAGUEÑO, LOS GRANDES AMIGOS, FACU ROBLES Y LA BUENA VIBRA, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ, CARLITOS ZILINSKI, RODRI SALVATIERRA, WALTER CASTAÑO; Y LA AGRUPACIÓN “SGO. DEL ESTERO” CON MIGUEL SERRANO Y ADELA DE SAAVEDRA.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 12, SHOW EXCLUSIVO DE RODDY MONTENEGRO, Y SALITRAL.

*SÁBADO 20, A LAS 23, PEÑA DE LOS PUEBLOS. ACTUARÁN LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA, CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES12, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.

*VIERNES 19, SHOW HUMORÍSTICO CON POCHI CHÁVEZ.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.

CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/04 -16:20 (Cast) 18:50 (Subt)

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/04 22:10 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

08-10/04 16:50 (Cast) 19:15 (Cast)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

10/04 22:15 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

10/04 16:30 (Cast) 18:50 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

10/04 22:30 (Subt)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

10/04 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 22:20

(Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

10/04 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30

(Cast) 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:50- (EXCEPTO

LOS JUEVES)

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS LOS

DÍAS)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30-

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 20:10- 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 22:20-

SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 17:00 (EXCEPTO

SÁBADO)

VENTA ANTICIPADA

ESTRENO 25-04-2019

AVENGERS: EDGAME

CASTELLANO 2D 15:30- 19:2