Una doble alegría para Quimsa en Preinfantiles

10/04/2019 -

Quimsa celebró con sus dos equipos de Preinfantiles, que ganaron sus respectivos encuentros en el marco de la primera fecha de la Copa UPCN de divisiones formativas, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

Quimsa Rojo venció a Nicolás Avellaneda por 79 a 13, en tanto que Quimsa Azul derrotó a Saint Germain por 33 a 19. Ambos encuentros se jugaron en cancha de Jorge Newbery.

Por su parte, Independiente BBC inició la defensa del título con una aplastante victoria sobre Almirante Brown por 94 a 12.

También tuvo un debut triunfal Normal Banda, que es otro de los equipos fuertes de la categoría. El Violeta venció como local a Belgrano por 74 a 50.

En cancha de Jorge Newbery, Olímpico demostró la calidad de su plantel para vencer al dueño de casa por 65 a 48, con una gran actuación colectiva.

Por su parte, en Red Star, el local debió esforzarse al máximo para vencer a Contadores BBC por 75 a 63. Finalmente, en el barrio El Triángulo, Huracán sacó adelante un partido durísimo para derrotar a Sportivo Colón por 40 a 31.

La jornada sabatina también incluyó partidos de las categorías Premini y Mini, que tiene carácter formativo por lo que se lleva score.

El partido entre Atamisqui BBC y Fernández BBC fue suspendido de común acuerdo entre ambos clubes.

Segunda fecha

El próximo sábado se jugará la segunda fecha, que contempla los siguientes encuentros en la zona A: desde las 9, Huracán vs. Saint Germain; 9.30, Almirante Brown vs. Quimsa Azul; 15, Olímpico vs. Nicolás Avellaneda.

Todavía sin horario están estos encuentros: Sportivo Colón vs. Red Star, Jorge Newbery vs. Normal Banda, Belgrano vs. Atamisqui BBC y Fernández BBC vs. Independiente BBC.

Por la zona B fueron programados: desde las 15, Tiro Federal vs. Águilas de Pozo Hondo y Coronel Suárez vs. Lawn Tennis. Además, la fecha incluye estos partidos todavía no confirmados: Villa Mercedes vs. Coronel Borges y Defensores del Sud vs. Juventud.