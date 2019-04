El Leeds de Marcelo Bielsa se atreve a soñar con el ascenso

10/04/2019 -

Leeds, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, volvió a colocarse en zona de ascenso directo, al vencer como visitante a Preston North End por 2 a 0 en el inicio de la fecha 41 de la Championship League, la segunda división del fútbol de Inglaterra.

Con la victoria, Leeds alcanzó el segundo puesto con 79 unidades, dos más que Sheffield United, que mañana se pondrá al día como visitante de Birmingham. Norwich, el líder con 84 puntos, también jugará este miércoles como local ante Reading.

Los resultados de ayer fueron: Preston 0, Leeds 2; Bristol 3, Albion 2; Sheffield Wednesday 3, Nottingham Forest 0; Swansea 3, Stoke City 1; Blackburn Rovers 2, Derby County 0 y Bolton Wanderers 0, Middlesbrough 2.

Hoy jugarán: Norwich vs. Reading; Birmingham vs. Sheffield United; Brentford vs. Ipswich; Hull vs. Wigan; Rotherham vs. Aston Villa; Milwall vs. Queens Park Rangers.