“Licha” López se bajó de los Juegos Panamericanos

10/04/2019 -

El delantero Lisandro López, capitán de Racing Club, flamante campeón de la Superliga, descartó jugar los Juegos Panamericanos de Lima con el seleccionado argentino sub 20 como uno de los tres mayores permitidos, según confirmó en la jornada de ayer Fernando Batista, entrenador del equipo.

‘Hablé con Lisandro López y me agradeció mucho que haya pensado en él para una lista en los Juegos Panamericanos, no sólo por lo deportivo sino que también en lo humano, pero me dijo que prefería hacer una buena pretemporada y no cortarla’, manifestó el ‘Bocha’ Batista en declaraciones a radio Rivadavia.

El entrenador del seleccionado argentino sub 20 había pensado en la posibilidad de incluir a ‘Licha’ López como uno de los tres mayores de 23 años que pueden estar en la nómina.

López, de 36 años, priorizó realizar la pretemporada con Racing dado que el torneo se disputará entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

‘Nunca había hablado con él, ésta fue la primera vez que tuve una conversación con él y fue un placer. Me explicó todo muy buen, con mucha humildad’, agregó Batista. Licha López tiene siete partidos en la Mayor (con Pekerman, Basile y Maradona) y ahora se le había abierto la chance de ser uno de los tres mayores del Sub 23. Pero más allá de este embale por el título con Racing, prefirió dejarle su lugar a otros.

La dirigencia ya le hizo saber al representante de Jonatan Cristaldo la intención de renovarle contrato a mitad de año. Para ello, el club deberá ejecutar la opción de compra de 800.000 dólares por la mitad del pase del Churry, quien llegó a la Academia en condición de libre en junio de 2018, aquella vez en que Eduardo Coudet reveló su deseo de sumarlo como refuerzo, pero “sin la panza” (en Vélez, un año antes, no había terminado su contrato por un rendimiento afectado por una pobre condición física). Una vez que adquiera ese porcentaje, en junio se le extenderá el vínculo por tres años.