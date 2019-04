El objetivo será volver al triunfo ante Boca

10/04/2019 -

Quimsa necesita un triunfo como visitante, pero para conseguirlo esta noche frente a Boca deberá enmendar su principal déficit en lo que va de la temporada: el aspecto defensivo.

El conjunto fusionado intentará cortar una racha adversa de dos derrotas consecutivas frente a Libertad (94 a 93) y Obras (80 a 73), que lo hicieron retroceder del cuarto al séptimo puesto.

Boca, en cambio, perdió su último juego como local ante Instituto (94 a 86) y quedó en decimotercera posición.

Para defender intensamente durante todo el partido, Silvio Santander deberá tener a su disposición a la totalidad de la plantilla, lo cual le permitirá realizar una rotación de al menos nueve jugadores.

Boca, en cambio, todavía no cubrió la ficha que dejó vacante el puertorriqueño Alex Galindo y quedó en tres opciones para el juego interior.

El partido de esta noche se jugará en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste debido a que en La Bombonera habrá un partido de Copa Libertadores entre Boca y Jorge Wilstermann de Bolivia.

El cambio de escenario favorecerá al conjunto fusionado, que jugará con menor presión por parte del público local.

De todos modos, Quimsa deberá mantenerse al margen de lo que ocurra fuera del rectángulo de juego y enfocarse en cumplir el libreto que partido a partido le entrega su entrenador.

El partido tendrá un condimento adicional. Será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 22 de Tele Imagen Codificada (TIC).

Otros partidos

Esta noche también jugarán: desde las 21, Hispano Americano vs. Ferro; 21.30, Libertad vs. Quilmes; 22, La Unión vs. Weber Bahía.